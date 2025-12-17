Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu

Marko Grilc je novembra 2021 tragično preminil v gorski nesreči v Avstriji, le slab mesec pred rojstvom tretjega otroka z ženo Nino Grilc. Očeta Alaska tako nikoli ni spoznala, a ljubezen do snega in deskanja očitno nosi v sebi.

Njena mama, sicer tudi aktualna nosilka naziva Femme fatale, je na družbenem omrežju objavila prikupen videoposnetek z družinskega dneva na smučišču, ki je v kratkem času navdušil številne sledilce. Ob posnetku je zapisala: "Samo še en povsem običajen dan deskanja na snegu z Alasko. Štiri leta so tista čarobna meja, ko otroci zares začnejo deskati in na gori povsem ponorijo. Ker se tudi mi približujemo tej številki in pri Alaski že čutim tisti Grilov zagon, sem skoraj prepričana, da me bodo do konca te sezone vsi trije že čakali v cilju."