Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu

B.R.
Svet slavnih 0
17. 12. 2025 08.12

Čeprav svojega očeta nikoli ni spoznala, mala Alaska Olivia že zelo zgodaj stopa po njegovih stopinjah. Najmlajša hči pokojnega slovenskega deskarja na snegu Marka Grilca ima štiri leta in že kaže izjemno veselje do športa, ki je zaznamoval očetovo življenje.

nina grilc, hčerka Alaska

Marko Grilc je novembra 2021 tragično preminil v gorski nesreči v Avstriji, le slab mesec pred rojstvom tretjega otroka z ženo Nino Grilc. Očeta Alaska tako nikoli ni spoznala, a ljubezen do snega in deskanja očitno nosi v sebi.

Njena mama, sicer tudi aktualna nosilka naziva Femme fatale, je na družbenem omrežju objavila prikupen videoposnetek z družinskega dneva na smučišču, ki je v kratkem času navdušil številne sledilce. Ob posnetku je zapisala: "Samo še en povsem običajen dan deskanja na snegu z Alasko. Štiri leta so tista čarobna meja, ko otroci zares začnejo deskati in na gori povsem ponorijo. Ker se tudi mi približujemo tej številki in pri Alaski že čutim tisti Grilov zagon, sem skoraj prepričana, da me bodo do konca te sezone vsi trije že čakali v cilju."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videoposnetek je presegel sto tisoč ogledov in požel številne pozitivne odzive. Gledalcev ni navdušilo le dejstvo, da skoraj štiriletna deklica že samozavestno stoji na snežni deski, temveč tudi njena nalezljiva energija in igriv odnos do kamere.

Nina in Marko Grilc sta starša še sinu Maxxu in hčerki Emmi, ki prav tako že od malih nog uživata na snegu.

Marko Grilc Alaska Olivia Grilc deskanje na snegu družina športni talent hčerka zima spomini ljubezen
