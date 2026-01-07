Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom

Michael Schumacher je dopolnil 57 let, a že več kot desetletje živi povsem umaknjeno od oči javnosti. Od hude smučarske nesreče decembra 2013 se v javnosti ni pojavil niti enkrat, njegova družina pa njegovo zdravstveno stanje skrbno varuje pred mediji.
Ganljiva objava ob rojstnem dnevu
Gina Schumacher, danes 28-letna profesionalna jahačica, je na Instagramu objavila staro družinsko fotografijo iz otroštva. Na njej je skupaj z očetom, mlajšim bratom Mickom, mamo Corinno in družinskimi psi – prizor sreče in brezskrbnosti iz časa, ko si nihče ni mogel predstavljati, kaj jih čaka v prihodnosti.
Ob fotografiji je zapisala preproste, a izjemno čustvene besede: "Najboljši za vedno. Vse najboljše, očka."
Objava je hitro ganila številne oboževalce po svetu, ki Schumacherja še danes štejejo za enega največjih dirkačev v zgodovini formule 1.
Življenje po usodni nesreči
Michael Schumacher je decembra 2013 med družinskimi počitnicami v francoskih Alpah doživel hudo smučarsko nesrečo. Med smučanjem zunaj urejenih prog je padel, z glavo udaril ob skalo in utrpel hudo poškodbo možganov. Čeprav je nosil čelado, so bile poškodbe izjemno resne.
S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravniki dali v umetno komo, v kateri je ostal približno šest mesecev. Od takrat se zdravi v domačem okolju, v družinski hiši v bližini Ženevskega jezera, kjer naj bi bil pod 24-urnim zdravstvenim nadzorom.
Po poročilih ostaja Schumacher povsem odvisen od pomoči drugih in zanj skrbi večje število zdravstvenih delavcev, a družina teh informacij uradno ne komentira.
Mick Schumacher o boleči resničnosti
Schumacherjev sin Mick, danes 26-letni dirkač, je leta 2021 v dokumentarnem filmu na Netflixu prvič javno spregovoril o očetovem stanju in odnosu, ki ga zaradi nesreče nikoli ne bosta mogla v celoti razviti. "Po nesreči teh trenutkov, ki jih imajo številni ljudje s svojimi starši, ni več – ali pa jih je bistveno manj. In po mojem mnenju to ni pravično," je povedal.
Dodal je, da bi se z očetom danes še bolj razumela, saj govorita isti jezik – jezik motošporta: "Mislim, da bi se danes razumela z očetom na povsem drugačen način. Imela bi si toliko povedati. Pogosto razmišljam o tem in to me najbolj boli. Vse bi dal za en sam tak pogovor," so še zapisali pri Sky News.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV