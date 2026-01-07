Bibaleze.si
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom

B.R.
Svet slavnih 0
07. 01. 2026 15.41

Hči legendarnega dirkača formule 1 Michaela Schumacherja, Gina Schumacher, je ob očetovem rojstnem dnevu na družbenih omrežjih delila ganljivo sporočilo, ki je znova spomnilo na tragične okoliščine, v katerih je nekdanji svetovni prvak izginil iz javnega življenja.

Gina Schumacher

Michael Schumacher je dopolnil 57 let, a že več kot desetletje živi povsem umaknjeno od oči javnosti. Od hude smučarske nesreče decembra 2013 se v javnosti ni pojavil niti enkrat, njegova družina pa njegovo zdravstveno stanje skrbno varuje pred mediji.

Ganljiva objava ob rojstnem dnevu

Gina Schumacher, danes 28-letna profesionalna jahačica, je na Instagramu objavila staro družinsko fotografijo iz otroštva. Na njej je skupaj z očetom, mlajšim bratom Mickom, mamo Corinno in družinskimi psi – prizor sreče in brezskrbnosti iz časa, ko si nihče ni mogel predstavljati, kaj jih čaka v prihodnosti.

Ob fotografiji je zapisala preproste, a izjemno čustvene besede: "Najboljši za vedno. Vse najboljše, očka."

Objava je hitro ganila številne oboževalce po svetu, ki Schumacherja še danes štejejo za enega največjih dirkačev v zgodovini formule 1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Življenje po usodni nesreči

Michael Schumacher je decembra 2013 med družinskimi počitnicami v francoskih Alpah doživel hudo smučarsko nesrečo. Med smučanjem zunaj urejenih prog je padel, z glavo udaril ob skalo in utrpel hudo poškodbo možganov. Čeprav je nosil čelado, so bile poškodbe izjemno resne.

S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravniki dali v umetno komo, v kateri je ostal približno šest mesecev. Od takrat se zdravi v domačem okolju, v družinski hiši v bližini Ženevskega jezera, kjer naj bi bil pod 24-urnim zdravstvenim nadzorom.

Po poročilih ostaja Schumacher povsem odvisen od pomoči drugih in zanj skrbi večje število zdravstvenih delavcev, a družina teh informacij uradno ne komentira.

Mick Schumacher o boleči resničnosti

Schumacherjev sin Mick, danes 26-letni dirkač, je leta 2021 v dokumentarnem filmu na Netflixu prvič javno spregovoril o očetovem stanju in odnosu, ki ga zaradi nesreče nikoli ne bosta mogla v celoti razviti. "Po nesreči teh trenutkov, ki jih imajo številni ljudje s svojimi starši, ni več – ali pa jih je bistveno manj. In po mojem mnenju to ni pravično," je povedal.

Dodal je, da bi se z očetom danes še bolj razumela, saj govorita isti jezik – jezik motošporta: "Mislim, da bi se danes razumela z očetom na povsem drugačen način. Imela bi si toliko povedati. Pogosto razmišljam o tem in to me najbolj boli. Vse bi dal za en sam tak pogovor," so še zapisali pri Sky News.

