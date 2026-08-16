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Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način

M.J.
Svet slavnih 0
16. 08. 2026 04.00

Paris Jackson je v novem podkastu spregovorila o odraščanju ob slavnem očetu Michaelu Jacksonu in razkrila številne podrobnosti svojega nenavadnega otroštva. Med drugim je povedala, da je bilo gledanje televizije pri njih doma precej drugačno kot pri večini otrok – pogosto so jo gledali brez zvoka.

Paris Jackson

Paris Jackson je v podkastu Call Her Daddy opisala otroštvo, ki je bilo zaradi očetove svetovne slave precej drugačno od otroštva njenih vrstnikov. Čeprav je prva leta življenja preživela na znamenitem posestvu Neverland, pravi, da tam ni odraščala tako, kot bi si morda predstavljali.

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Televizijo so gledali brez zvoka

Kot navaja Net.hr, se ena najbolj nenavadnih podrobnosti, ki jih je Paris v podkastu razkrila, nanaša prav na gledanje televizije.

V družini kralja popa je namreč veljal precej strog režim. Otroci so morali opravljati domača opravila in narediti domače naloge, če so želeli ob koncu tedna uživati v zabavnih dejavnostih. Tudi televizija ni bila nekaj, kar bi lahko preprosto prižgali in gledali več ur.

Paris je povedala, da so jo pogosto gledali brez zvoka, pri tem pa so morali dogajanje na zaslonu opazovati in analizirati kot filmsko delo.

Takšen način gledanja je bil del precej nenavadnega pristopa k vzgoji, ki ga je imel Michael Jackson do svojih otrok. Paris se danes spominja, da ji takšna pravila niso bila nujno neprijetna, saj je bilo to zanjo preprosto normalno otroštvo.

Michael Jackson je imel zelo nenavadne vzgojne prijeme.
Michael Jackson je imel zelo nenavadne vzgojne prijeme. FOTO: Profimedia

Neverland ni bil njihov zasebni zabaviščni park

Čeprav je bilo posestvo Neverland znano po številnih atrakcijah, med drugim zabaviščnem parku, Paris poudarja, da otroci teh vsebin niso dojemali kot nekaj, kar je bilo namenjeno njim.

Pojasnila je, da so bile atrakcije namenjene predvsem otrokom, ki zaradi bolezni ali drugih težkih okoliščin niso imeli možnosti obiskati Disneylanda.

Družina je bila zato kljub življenju v okolju, ki je bilo videti kot otroški raj, precej bolj omejena, kot bi si marsikdo predstavljal.

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Maske jim niso bile nič nenavadnega

Paris se je spomnila tudi mask, ki jih je skupaj z brati nosila v javnosti. Kot otroku ji to ni bilo posebno nenavadno, saj so ji razložili, da bodo tako lahko hodili naokoli, ne da bi jih ljudje prepoznali.

Danes je razumljivo, zakaj je bil takšen ukrep za družino svetovno znanega glasbenika pomemben. Otroci so bili namreč že od rojstva pod ogromnim zanimanjem javnosti.

Očeta kljub strogosti opisuje kot najboljšega prijatelja

Kljub nenavadnim pravilom in precej zaščitenemu otroštvu Paris svojega očeta ne opisuje predvsem kot strogega starša. Nasprotno, spominja se ga kot zelo zabavnega človeka in svojega najboljšega prijatelja.

Michael Jackson je umrl leta 2009, ko je bila Paris stara komaj 11 let. Njegova smrt je za družino pomenila velik preobrat.

Paris Jackson se je dolga leta borila z odvisnostjo.
Paris Jackson se je dolga leta borila z odvisnostjo. FOTO: Profimedia

O težkih letih spregovorila brez olepševanja

V istem pogovoru je Paris odprla tudi precej bolj boleče poglavje svojega življenja. Povedala je, da je že pri približno sedmih oziroma osmih letih začela iskati načine, kako bi spremenila svoje počutje, težave z odvisnostjo pa so se po njenih besedah izraziteje razvile kasneje.

Prelomnico je doživela v začetku leta 2020, ko se je odločila za popolno treznost. Danes pravi, da je njeno življenje precej bolj urejeno in mirno.

Njena zgodba tako razkriva tudi drugo plat odraščanja v eni najbolj slavnih družin na svetu: za bleščečim življenjem, ki so ga drugi opazovali od daleč, je bilo otroštvo z zelo strogimi pravili, veliko zaščite in kasneje tudi zahtevnim soočanjem z izgubo očeta in lastnimi težavami.

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Viri: Net.hr, People

Paris Jackson Michael Jackson odraščanje Neverland zvezdniško otroštvo vzgoja otrok
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