Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške

" Zmage res nisem pričakovala. Kandidatke so bile izjemne, vsaka je bila po svoje posebna in čudovita. Vse so bile fascinantne, zato sem še vedno v šoku, " je dejala Lana Lourdes Rupić , hči zvezdnika Gorana Višnjića za InMagazin kmalu po razglasitvi rezultatov.

Ko so jo vprašali, kakšno sporočilo bi po zmagi poslala očetu, je odgovorila preprosto in s toplino: " Naj bo ponosen name, saj sem mu podobna – tako kot človek in po vrednotah. "

Igralec hčerinega velikega večera ni mogel spremljati iz občinstva, saj je bil zadržan zaradi poslovnih obveznosti: " Žal ni mogel biti z menoj, ker ima svoje obveznosti. Življenje nas včasih odnese v različne smeri in smo preprosto zasedeni. A vem, da je zelo ponosen name. Kolikor le zmoreva, preživljava čas skupaj, " je povedala iskreno.

Lanina mati Mirela Rupić pa je bila ves čas prisotna v dvorani in je hčer bodrila iz občinstva. Po dogodku ji je na Facebooku posvetila ganljivo in čustveno objavo, v kateri ni skrivala ponosa in hvaležnosti: "Vsaka mati je najbolj ponosna na svojega otroka, saj je to največji blagoslov v življenju. Ko gledam svojo hčer, v njej vidim sebe kot v ogledalu. Z vsakim utripom srca sem si prizadevala, da bi ji dala vse, kar jo danes dela to, kar je." Dodala je še, da bo vedno stala ob strani kot trdna opora na poti osebne rasti in uresničevanja sanj: "Lana, neizmerno sem ponosna nate – na to, kar si, in na vse, kar boš še postala. Vedno bom tukaj zate. Rada te imam do neba."

Zvezdnik je mednarodno uveljavljen hrvaški igralec, najbolj znan po vlogi dr. Luke Kovača v seriji ER. Lana se je rodila iz razmerja z Mirelo, zdaj pa je že vrsto let poročen z umetnico in kiparko Evo Vrdoljak, hčerjo režiserja Antuna Vrdoljaka, s katero ima tri otroke.

Igralec je sprva zanikal očetovstvo hčere Lane Lourdes, ki jo je rodila njegova sošolka iz Šibenika Mirela. Do razkritja afere je Goran v intervjuju priznal, da se spominja dogodkov le delno, a je bil pripravljen prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Za hčerko je izvedel, ko ga je Mirela poklicala v petem mesecu nosečnosti, sprva pa je bil skeptičen in je nameraval zahtevati DNK-test, a jo je pozneje priznal še pred uradnimi rezultati.