Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja

27-letna Ava se je pojavila na modni pisti na dogodku Vogue World: Milano 2026. Oblečena v črno kreacijo modne hiše Miu Miu je nastopila na prestižnem modnem dogodku v galeriji Vittorio Emanuele II. Vogue Italia je ob tem posebej izpostavil njeno svetlo pričesko, nasmeh in poteze, zaradi katerih je podobnost z mamo Reese Witherspoon še toliko bolj očitna.

Kdo je Ava Phillippe?

Ava Elizabeth Phillippe se je rodila 9. septembra 1999 v Los Angelesu. Je prvorojenka Reese Witherspoon in igralca Ryana Phillippa, ki sta bila poročena med letoma 1999 in 2006. Njeno ime ni naključno. Oče Ryan Phillippe je nekoč povedal, da sta jo poimenovala po slavni igralki Avi Gardner. Ava je odraščala v središču pozornosti, saj sta oba njena starša dobro znana igralca. Kljub temu si je skozi leta prizadevala ustvariti svojo pot in identiteto.

icon-expand Ava Elizabeth Phillippe se je rodila 9. septembra 1999 v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Ni samo hčerka slavne igralke

Čeprav jo javnost pogosto predstavlja predvsem kot hčerko slavne igralke, ima Ava tudi svoje interese in kariero. Leta 2022 je diplomirala na University of California, Berkeley, kjer je študirala socialno varstvo. Ukvarjala se je tudi z modo in sodelovala z več znanimi blagovnimi znamkami, med drugim s Pat McGrath Labs, Rodarte in znamko Ivy Park. Zanimajo jo tudi umetnost, fotografija, poezija in risanje. Na svojih družbenih omrežjih pogosto deli svoje ustvarjanje, zato jo njeni sledilci poznajo tudi kot ustvarjalno in umetniško usmerjeno mlado žensko.

Zdaj stopa tudi pred kamero

Ava se je podala tudi v igralske vode. Leta 2025 je debitirala v seriji Doctor Odyssey, kjer se je pojavila v epizodni vlogi. Njena mama je bila ob tem očitno zelo ponosna in je hčerkin nastop delila tudi na Instagramu. Ava je nato dobila tudi večje igralske priložnosti. Med drugim je nastopila v projektu Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, kjer igra naslovno junakinjo. Zanimivo je, da se je v igralskem svetu znašel tudi njen mlajši brat Deacon Phillippe, ki se prav tako ukvarja z ustvarjanjem in glasbo ter je stopil pred kamero.

icon-expand Hčerka slavnega nekdanjega zvezdniškega para stopa po njunih stopinjah. FOTO: Profimedia

Mama je na hčerko zelo ponosna

Reese Witherspoon je že večkrat javno pokazala, kako tesen odnos ima s svojimi otroki. Ob Avinem 27. rojstnem dnevu ji je namenila posebno voščilo in jo opisala kot ustvarjalno, premišljeno in zabavno osebo. Zapisala je, naj še naprej sije s svojo posebno svetlobo. Fotografije, ki jih je objavila ob tem, so znova sprožile komentarje o neverjetni podobnosti med njima. Tudi sama Ava o mami govori z veliko naklonjenostjo. Ob eni od njenih preteklih rojstnodnevnih priložnosti jo je opisala kot svojo legendarno mamo in zapisala, kako srečna je, da lahko z njo deli življenje. Reese je že pred leti povedala, da jo pri hčerki navdušuje tudi njen lasten občutek za modo. Ava naj bi imela po njenih besedah zelo samosvoj slog in bila na tem področju celo bolj drzna od nje.

icon-expand Ava je zelo podobna svoji slavni mami. FOTO: Instagram

Podobnost, ki je ne morejo spregledati

Fotografije mame in hčerke pogosto sprožijo enake komentarje: Kot dvojčici!, Neverjetno podobni! in Kot bi gledali mlajšo Reese. Podobnost je najbolj očitna pri svetlih laseh, obliki obraza, očeh in nasmehu. Tudi na skupnih fotografijah je težko spregledati, kako podobne so njune obrazne poteze. Toda Ava se očitno ne želi ustaviti pri tem, da bi bila znana zgolj kot mlajša različica Reese Witherspoon. S svojo umetnostjo, modo in igralskimi projekti počasi gradi svojo lastno zgodbo. Tokrat je na modni pisti v Milanu dobila še eno priložnost, da jo javnost spozna po svoje, čeprav je bilo ob pogledu nanjo skoraj nemogoče ne pomisliti na njeno mamo.