Hčerka Halle Berry stopila v bran mami: "Nikoli nisem videla, da bi bila nasilna do Macea"

Družinski spor Halle Berry in Olivierja Martineza dobiva nove razsežnosti. Potem ko je francoski igralec svojo nekdanjo ženo obtožil, da je fizično nasilna do njunega sina Macea, je zdaj v bran oskarjevki stopila njena najstarejša hčerka Nahla Aubry. 18-letna Nahla je podala izjavo na losangeleškem sodišču, v kateri je opisala svojo izkušnjo odraščanja ob materi in polbratu. Kot poroča People, je zatrdila, da pri Halle nikoli ni opazila nasilnega vedenja. "Nikoli nisem opazila ničesar nasilnega v njenem starševstvu," je zapisala Nahla in svojo mamo opisala kot ljubečo, predano, toplo in zelo vključeno mamo.

"Nikoli je nisem videla udariti ali daviti Macea"

Nahla je bila pri opisu dogajanja zelo neposredna. Poudarila je, da nikoli ni videla, da bi Halle fizično poškodovala njenega mlajšega brata. Po njenih besedah je Maceo večino svojega življenja živel skupaj z njo in mamo, zato meni, da ima precej dober vpogled v njun odnos. "Nikoli nisem videla svoje mame, da bi Macea udarila, klofnila, davila, prijela ali ga kakorkoli fizično zlorabila," je zapisala v izjavi. Dodala je, da nikoli ni videla niti tega, da bi mu mama stiskala vrat, ga držala zanj ali mu omejevala dihanje. Nahla je obenem povedala, da je bila njena mama vedno zelo prisotna v življenju svojih otrok, čeprav je zaradi kariere ves čas živela pod drobnogledom javnosti. Po njenih besedah je Halle hodila na Maceove tekme, ga vozila na treninge in turnirje ter skrbela za njegovo izobraževanje, zdravstveno oskrbo in terapije.

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Opisala tudi njun odnos

Nahla je v izjavi opisala tudi odnos med svojo mamo in Maceom. Povedala je, da ju je večkrat videla, kako se igrivo prerivata, žgečkata in se valjata po tleh ali postelji ter se ob tem smejita. Po njenem pričevanju pri takšnem igranju nikoli ni videla, da bi bil njen brat poškodovan ali v stiski. Hkrati pa je priznala, da je bila priča trenutkom, ko je bil Maceo do mame nespoštljiv, včasih agresiven in ni želel upoštevati pravil v hiši. Nahla je še povedala, da meni, da je njen brat z mamo zelo povezan in da jo ima rad.

Kaj se je zgodilo 26. septembra?

Martinez je 1. oktobra na sodišču vložil zahtevo za začasno odredbo in popolno skrbništvo nad Maceom. Berryjevo je obtožil, da je 26. septembra med konfliktom sina fizično napadla, ga prijela okoli vratu in davila. Po Martinezovi različici naj bi se incident začel, ko je igralka sinu očitala, da je videti neumno, ker je igral videoigro z očali za navidezno resničnost. Martinez trdi, da je nato prišlo do fizičnega obračuna. Halle vse navedbe odločno zanika. V svoji sodni izjavi je zapisala, da Macea nikoli ni fizično ali čustveno zlorabljala in poudarila, da sama pomaga žrtvam nasilja v družini. Njena odvetnica je Martinezove navedbe označila za "povsem neutemeljene in namerno zavajajoče".

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Sodišče je za zdaj omejilo njene stike s sinom

Čeprav zvezdnica očitke zanika, je sodišče 1. oktobra odobrilo začasno odredbo, ki je omejila njen stik z Maceom. Do naslednjega naroka, ki je predviden za 16. oktober, lahko z njim preživlja čas v določenih terminih. Halle si medtem prizadeva za ponovno vzpostavitev dogovora o 50-odstotnem skrbništvu, ki sta ga z Martinezom sklenila po dokončanju ločitve leta 2023.

Nahla: "Bila sem šokirana in zelo žalostna"

Nahla je v svoji izjavi razkrila tudi, kako močno so jo prizadele obtožbe proti njeni mami. Povedala je, da je bila "šokirana, zelo žalostna in zelo vznemirjena", ko je izvedela za Martinezove navedbe. Skrbi jo predvsem, kako bo pravni spor vplival na njenega mlajšega brata in njegov odnos z mamo. Zapisala je tudi, da od vložitve postopka z Maceom ni govorila, saj ni prepričana, kaj ji je v trenutnih okoliščinah dovoljeno. Kljub temu si želi, da bi se lahko z njim čim prej ponovno pogovarjala. "Maceo je moj brat, zelo mi je mar zanj," je zapisala Nahla in izrazila zaskrbljenost zaradi vpliva celotnega postopka na njuno družino. Spor med nekdanjima zakoncema tako očitno še zdaleč ni končan. O tem, kaj se je v resnici zgodilo med Halle Berry in njenim sinom, bo odločalo sodišče, medtem ko se obe strani predstavljata z zelo različnima različicama dogodkov.