Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke

Nekdanji ameriški predsednik in nekdanja prva dama sta 4. julija, ko je Malia praznovala rojstni dan, objavila prisrčne družinske utrinke ter pokazala, da ostajajo zelo povezana družina.

Fotografije, ki jih javnost redko vidi

Barack Obama je na družbenih omrežjih objavil dve fotografiji. Na prvi je majhna Malia, medtem ko ji oče bere priljubljeno otroško knjigo Goodnight Moon. Na drugi, novejši fotografiji, pa odrasla Malia objema svojega očeta. Ob posnetkih je zapisal, da ne more verjeti, kako hitro mineva čas, in dodal, da veselje, ki ga prinaša dejstvo, da je njen oče, nikoli ne zbledi. Tudi Michelle je hčerki namenila ganljivo voščilo. Objavila je kratek družinski videoposnetek, v katerem se skupaj z Malio in mlajšo hčerko Sasho sproščeno zabavajo pred objektivom. Ob tem je zapisala, da je ponosna na žensko, v katero je Malia odrasla, ter poudarila njeno energijo in pozitivnost.

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Od deklice iz Bele hiše do ustvarjalke v Hollywoodu

Malia Obama je bila stara deset let, ko je njen oče leta 2008 postal predsednik Združenih držav Amerike. Skupaj s sestro Sasho je velik del otroštva preživela pod budnim očesom javnosti, vendar sta starša ves čas poskušala hčerkama omogočiti čim bolj običajno odraščanje. Michelle je v več intervjujih že povedala, da je bilo najtežje prav to, da sta hčerki lahko obiskovali šolo, hodili na zabave in preživljali najstniška leta brez nepotrebne medijske pozornosti. Po njenih besedah je družina veliko energije vložila v to, da bi dekleti živeli čim bolj normalno življenje. Danes Malia stopa po svoji poti. Po diplomi na Harvardu leta 2021 se je posvetila filmu in ustvarjanju zgodb. Deluje pod imenom Malia Ann, s čimer se želi osredotočiti predvsem na svoje delo in ne na znameniti priimek. Med drugim je sodelovala kot scenaristka pri seriji Swarm, leta 2024 pa je na festivalu Sundance predstavila svoj kratki film The Heart, s katerim je opozorila nase kot mlada režiserka.

icon-expand Malia Obama se je po diplomi na Harvardu leta 2021 posvetila filmu. FOTO: Profimedia

Družina, ki ostaja zelo povezana

Čeprav sta Malia in Sasha danes odrasli ženski, je družina še vedno tesno povezana. Pred nekaj tedni sta se obe sestri skupaj s staršema pojavili na odprtju Obama Presidential Centra v Chicagu, kar je bila ena redkih javnih družinskih priložnosti v zadnjem času. Barack Obama je nedavno v pogovoru za revijo People o svojih hčerkah dejal, da sta danes pametnejši, zabavnejši in bolj kul, kot je bil sam pri njunih letih. Priznal je celo, da jima včasih med družinskimi pogovori komaj še sledi.