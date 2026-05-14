Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta

Hayden Panettiere, zvezdnica serije Nashville , je razkrila, da se je po rojstvu hčerke Kaye soočala z občutkom popolne izgube nadzora, tesnobo in občutkom, da ni sposobna biti "dobra mama". Njene besede so v javnosti sprožile val reakcij, od podpore do ostrih kritik.

"Nisem bila sposobna skrbeti za otroka"

Hayden je v intervjuju poudarila, da je bila njena odločitev leta 2018, ko je skrbništvo nad hčerko prepustila njenemu očetu Wladimirju Kličku, ena najtežjih v njenem življenju. A kljub njenim pojasnilom, da je šlo za odločitev v interesu otrokove stabilnosti, so se na družbenih omrežjih hitro pojavile obtožbe, da je hčer "zapustila", kar je igralka ostro zanikala.

"Ljudje ne razumejo, skozi kaj sem šla," naj bi sporočila v intervjuju in dodala, da je bila takrat na robu psihične in fizične izčrpanosti.

Javnost razdeljena: sočutje ali obsojanje?

Njena izpoved je razdelila javnost. Del oboževalcev ji izkazuje podporo in poudarja, da gre za pomemben primer razkrivanja realnosti poporodne depresije. Drugi pa jo kritizirajo in trdijo, da bi morala ostati s hčerko ne glede na okoliščine. Na družbenih omrežjih so se pojavili ostri komentarji, ki so sprožili še dodatno polemiko o tem, kako javnost presoja znane matere in njihove osebne odločitve.

"Imava močno vez"

Kljub razdalji Hayden vztraja, da je njen odnos s hčerko danes dober. S Kayo naj bi redno govorila prek FaceTimea, jo obiskuje v Evropi, kjer živi z očetom, in poudarja, da ostajata povezani. V intervjujih je večkrat dejala, da želi hčerki zagotoviti stabilnost, tudi če to pomeni, da ne živita skupaj.

Zvezdniški pritisk in osebne bitke

Življenje slavnih oseb zna biti zares brutalno, še posebej, ko se zasebne krize znajdejo pod drobnogledom javnosti. Namesto empatije se pogosto sproži spletna "sodba", kjer se kompleksne življenjske odločitve zmanjšajo na enostavne obtožbe, zlasti ko gre za materinstvo. Kljub vsemu igralka ostaja pri svoji zgodbi in trdi, da ni šlo za zapustitev, temveč za bolečo, a nujno odločitev v času, ko sama ni bila sposobna normalno funkcionirati.