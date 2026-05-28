Nihče ni vedel, zakaj z materjo ne govorita več

"Bila sem vse, razen njena hčerka"

Ameriška igralka Hayden Panettiere je povedala, da je začela delati že kot dojenček in da je njena mama zelo zgodaj prevzela tudi vlogo menedžerke. Po igralkinih besedah se je meja med materjo in poslovno vodjo sčasoma povsem zabrisala. "Postala sem njena zaupnica, asistentka, terapevtka in rama za jokanje, vse, razen njen otrok," je dejala v enem od intervjujev. Igralka je razkrila tudi trenutek, ko je pri 19 letih materi povedala, da ne želi več sodelovati z njo poslovno, ampak si želi normalen odnos med mamo in hčerko. Po njenih besedah naj bi ji mati odgovorila le: "Dolguješ mi."

Dolgotrajna odtujenost

Hayden je potrdila, da z materjo trenutno nimata stikov, čeprav naj bi dolgo časa upala na spravo. V nedavnem intervjuju je priznala, da jo je zelo prizadelo, ko je njena mati javno kritizirala njene spomine in knjigo. Lesley Vogel je medtem odgovorila, da je po 20 letih travm, kaosa in obtoževanj sama izbrala prekinitev stikov z hčerko.

Težko otroštvo pod žarometi

Panettierejeva je v knjigi povezala svoj poznejši boj z odvisnostjo, tesnobo in poporodno depresijo tudi s pritiskom, ki ga je občutila kot otroška zvezdnica. Večkrat je poudarila, da je bila že zelo mlada glavni finančni steber družine. Na družbenih omrežjih in forumih so številni uporabniki izrazili podporo igralki, pri čemer so nekateri njen primer primerjali z drugimi otroškimi zvezdniki, ki so odraščali pod močnim vplivom staršev-menedžerjev.

Vpliv na njeno materinstvo

Igralka je priznala, da je prav zaradi odnosa z materjo dolgo čutila velik pritisk, da mora biti popolna mama svoji hčerki Kayi. Ko se je kasneje soočila s poporodno depresijo in odvisnostjo, jo je občutek neuspeha močno prizadel. Danes Hayden pravi, da skuša predvsem zaceliti stare rane in znova zgraditi občutek notranjega miru, čeprav priznava, da jo boleč odnos z materjo še vedno spremlja.

Takšne zgodbe v Hollywoodu niso redkost

Številni nekdanji otroški zvezdniki so v odraslosti razkrili, da so jih starši ali skrbniki močno nadzorovali, finančno izkoriščali ali vanje projicirali lastne ambicije.

Britney Spears in nadzor družine

Čeprav Britney Spears ni bila klasična otroška igralka, je zelo zgodaj postala globalna zvezdnica. Njena več kot desetletje trajajoča skrbniška ureditev pod vodstvom očeta Jamieja Spearsa je sprožila vprašanja o finančnem in osebnem nadzoru nad slavnimi osebami. Gibanje #FreeBritney je opozarjalo, da je pevka ustvarjala milijonske prihodke, medtem ko sama ni imela popolnega nadzora nad svojim življenjem.

Macaulay Culkin in boj za premoženje

Zvezdnik filma Sam doma je že kot otrok zaslužil milijone dolarjev, pozneje pa se je pravno boril proti staršem za nadzor nad svojim denarjem. Culkin je v intervjujih povedal, da je želel starša odstraniti kot upravljavca svojega premoženja zaradi sporov in napetih družinskih odnosov.

Drew Barrymore: otroštvo brez meja

Igralka Drew Barrymore je večkrat razkrila, da jo je mati že kot majhno deklico vodila v nočne klube in svet odraslih. Barrymorejeva se je že pri 13 letih zdravila zaradi odvisnosti, pozneje pa je povedala, da je bila kot otrok izpostavljena popolnoma neprimernemu okolju.

Sistem, ki pogosto odpove

Psihologi in strokovnjaki za zabavno industrijo že leta opozarjajo, da otroški zvezdniki pogosto odraščajo v okolju, kjer se meja med družino, denarjem in kariero zabriše. Starši pogosto postanejo menedžerji, producenti ali finančni upravljavci otrokove kariere, kar lahko vodi do konflikta interesov. Prav zaradi številnih primerov izkoriščanja je v ZDA nastal Cooganov zakon, ki zahteva, da mora del zaslužka otroških igralcev ostati zaščiten na posebnem računu do njihove polnoletnosti. Zakon je nastal po primeru otroškega igralca Jackieja Coogana, ki je ugotovil, da so starši porabili skoraj ves njegov zaslužek. Danes številni nekdanji otroški zvezdniki javno opozarjajo, da slava v otroštvu pogosto prinese posledice, ki jih javnost opazi šele mnogo let pozneje.