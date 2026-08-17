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Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani

M.J.
Svet slavnih 0
17. 08. 2026 09.32

Smrt igralke Hayden Panettiere je pretresla številne, za njo pa je ostala tudi 11-letna hčerka Kaya. Deklica je živela pri očetu, nekdanjem boksarskem prvaku Vladimirju Kličku, vendar je igralka pred smrtjo večkrat poudarila, da to nikakor ni pomenilo, da je izginila iz hčerinega življenja.

Hayden Panettiere

Hayden Panettiere, ki je zaslovela z vlogama v serijah Heroji in Nashville, je umrla 16. avgusta 2026, stara komaj 36 let. Njeno smrt je potrdil njen predstavnik, vzrok smrti pa za zdaj ni bil javno razkrit.

Igralka je za seboj pustila 11-letno hčerko, s katero kljub fizični oddaljenosti ni izgubila odnosa. Nekaj mesecev pred smrtjo je javno spregovorila o njuni vezi in večkrat poudarila, da si želi, da bi Kaya vedela, da je ljubljena in da je bila njuna vez zanjo vedno ena najpomembnejših stvari v življenju.

Hayden Panettiere s hčerko
Hayden Panettiere s hčerko FOTO: Profimedia

Hčerka je živela pri očetu

Hayden Panettiere je hčerko Kayo Evdokio dobila leta 2014 z nekdanjim zaročencem Vladimirjem Kličkom. Po rojstvu deklice se je igralka spopadala s poporodno depresijo in pozneje tudi z zasvojenostjo, zaradi česar je leta 2018 skrbništvo nad Kayo prepustila njenemu očetu.

Odločitev je bila zanjo izjemno boleča, vendar je pozneje pojasnila, da je želela predvsem poskrbeti za hčerino varnost in stabilnost. Kot je povedala v pogovoru za Red Table Talk, je morala včasih narediti korak nazaj, da bi lahko postala boljša mama.

Prav zato je zavračala predstavo, da je hčerko preprosto zapustila. V letošnjem pogovoru z Jayem Shettyjem je poudarila, da je bila takšna razlaga zanjo zelo boleča in da od resnice ne bi mogla biti bolj oddaljena.

"Z njo imam neverjeten odnos"

Čeprav je Kaya živela v Evropi z očetom, je Panettiere dejala, da sta ostali zelo povezani.

"Z njo imam neverjeten odnos," je povedala v podkastu On Purpose. Pojasnila je, da je hčerko obiskovala, kadar je lahko, veliko pa sta se pogovarjali tudi prek FaceTima. Njuno vez je opisala kot zelo močno in posebno.

Igralka je bila na svojo hčerko tudi zelo ponosna. Opisovala jo je kot srečno, pametno in zabavno deklico, ki je imela rada konje, jezdenje in različne dejavnosti. Po njenih besedah je Kaya govorila kar pet jezikov in imela življenje, polno prijateljev in družine.

Še letos je Panettiere govorila tudi o tem, da se je Kaya začela zanimati za igralski poklic. Ker je sama pred kamerami začela nastopati že kot otrok, je hčerko pri njenih željah želela podpreti, vendar jo je hkrati želela zaščititi pred pritiski zgodnje slave in ji omogočiti čim bolj normalno otroštvo.

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Najtežja odločitev njenega življenja

Odločitev, da bo Kaya odraščala pri očetu, je bila povezana z enim najtežjih obdobij v igralkinem življenju. Po rojstvu hčerke je doživljala poporodno depresijo, pozneje pa se je spopadala tudi z zasvojenostjo.

V svojih poznejših izpovedih je zato poudarjala, da je bila odločitev o skrbništvu predvsem dejanje, s katerim je želela zaščititi svojo hčerko in se hkrati posvetiti lastnemu okrevanju.

Kaya je tako odraščala stran od Hollywooda in večinoma pod očetovim skrbništvom, vendar je njena mama ves čas poudarjala, da med njima obstaja močna čustvena vez.

Panettiere je v enem zadnjih večjih intervjujev o hčerki povedala tudi, da je zanjo najpomembneje, da Kaya ve, da jo imata oba starša brezpogojno rada in da bosta naredila vse za njeno srečo in dobro počutje.

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Viri: Parade.com, People.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Hayden Panettiere hčerka Vladimir Kličko Kaya Evdokia
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