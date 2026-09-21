Hayden Christensen se je pojavil z 11-letno hčerko: prvič na rdeči preprogi

Hayden Christensen, ki ga je svet vzljubil kot Anakina Skywalkerja v Vojni zvezd, se je pojavil v javnosti skupaj s svojo 11-letno hčerko Briar Rose. Takšni trenutki so pri kanadskem igralcu redki, saj svoje družinsko življenje večinoma drži stran od medijev.

Redek družinski trenutek na dogodku, povezanem z Vojno zvezd

Hayden Christensen in Briar Rose sta se v soboto udeležila otvoritvene gala prireditve muzeja Lucas Museum of Narrative Art v Los Angelesu. Dogodek je bil še posebej zanimiv zaradi igralčeve povezave z ustanoviteljem muzeja, Georgeem Lucasom, ustvarjalcem filmske sage Vojna zvezd. Oče in hči sta pred fotografskimi objektivi pozirala z nasmehom in se držala za roke. Briar Rose je nosila belo obleko z vezenimi detajli, njen oče pa se je odločil za bolj sproščen videz. Za 11-letnico je bil to prvi nastop na rdeči preprogi, kar je dogodku dodalo še posebno zanimivost. Muzej, posvečen vizualnemu pripovedovanju zgodb, bo svoja vrata javnosti uradno odprl 22. septembra 2026. Na gala večeru se je zbralo tudi več drugih zvezdnikov, med njimi Harrison Ford, Mark Hamill in Oprah Winfrey.

icon-expand Oče in hči sta pred fotografskimi objektivi pozirala z nasmehom in se držala za roke. FOTO: Profimedia

Deklica, ki je odraščala ob očetu, znanem po vlogi Anakina Skywalkerja

Briar Rose je hčerka Haydena Christensena in igralke Rachel Bilson, ki sta se spoznala na snemanju filma Jumper iz leta 2008. Hčerko sta pozdravila oktobra 2014, njuno razmerje pa se je končalo leta 2017. Kljub ločitvi sta ohranila odnos, ki temelji na skupnem starševstvu. Zanimiva podrobnost je, da sta ime Briar Rose izbrala po princesi Aurori iz Disneyjeve pravljice Trnuljčica. Briar Rose je namreč ime, s katerim tri dobre vile v zgodbi nagovarjajo princeso. Izbira imena tako ni naključna, temveč je povezana z njuno naklonjenostjo Disneyjevim zgodbam.

Kako Briar Rose doživlja očetovo najbolj znano vlogo?

Christensen je za številne oboževalce še vedno predvsem Anakin Skywalker, lik, ki ga je upodobil v predzgodbah Vojne zvezd. Toda za njegovo hčerko je ta ikonična vloga del vsakdanjega družinskega življenja. Po poročanju E! News je Briar Rose v ekskluzivnem pogovoru spregovorila o očetovi vlogi, pri čemer je izrazila, kako kul je videti svojega očeta kot Darth Vaderja. Prav ta detajl je zanimiv, saj pokaže, kako lahko otroci slavnih staršev njihove najbolj prepoznavne podobe doživljajo precej drugače kot oboževalci po svetu.

icon-expand Rachel Bilson in Hayden Christensen FOTO: AP

Z Rachel Bilson sta po ločitvi našla svoj način starševstva

Rachel Bilson je januarja 2026 v podkastu Let's Be Honest with Kristen Cavallari spregovorila o odnosu s Haydenom. Povedala je, da se dobro razumeta in da veliko stvari počneta skupaj. Njuno starševstvo je opisala kot nekoliko drugačno oziroma edinstveno različico skupnega starševstva. Igralka je pojasnila, da sta po ločitvi našla svojo pot in način, ki jima ustreza. Poudarila je, da je njun odnos prijazen in miren, pri čemer ostajata osredotočena na dobrobit hčerke.

Hayden Christensen je zasebno življenje vedno skrbno varoval

Igralec se že več let izogiba pretiranemu izpostavljanju zasebnosti. Čeprav je njegova kariera tesno povezana z eno najbolj prepoznavnih filmskih franšiz, o družinskem življenju ne govori tako pogosto kot nekateri drugi hollywoodski zvezdniki. Prav zato so skupne fotografije z Briar Rose pritegnile toliko pozornosti. Ne gre le za to, da je hčerka slavnega igralca zrasla v 11-letno deklico, temveč tudi za to, da sta se skupaj pojavila na dogodku, ki ima za njenega očeta poseben pomen. Lucas Museum of Narrative Art je namreč povezan z Georgeem Lucasom, človekom, ki je Christensenovo kariero pomembno zaznamoval z izbiro za vlogo Anakina Skywalkerja. Njuna skupna udeležba je zato združila družinski trenutek in pomembno poglavje igralčevega poklicnega življenja.

To ni bil njun prvi skupni javni nastop

Čeprav je bil nastop na rdeči preprogi za Briar Rose novost, to ni prvič, da se je Hayden Christensen v javnosti pojavil s hčerko. Avgusta 2025 sta se skupaj udeležila tekme bejzbolske ekipe Chicago Cubs. Za družino je bil to morda preprost večer na posebnem dogodku, za javnost pa priložnost, da po dolgem času vidi nekoliko bolj osebno plat zvezdnika, ki se sicer rad drži stran od žarometov.