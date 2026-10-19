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Slavni pevec šokiral z izjavo o hčerki: "Očitno me ne potrebuje"

S.B.
Svet slavnih 0
19. 10. 2026 12.21

Srbski pevec Haris Džinović je odkrito spregovoril o odnosu s hčerko Đino Džinović in priznal, da že nekaj časa nista v stikih. Njegove besede so pritegnile veliko pozornosti, saj je brez olepševanja spregovoril o odtujenosti, ki je zaznamovala njun odnos. "Očitno me ne potrebuje, ima nadomestnega očeta," je dejal pevec.

harsi dzinovic
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Haris Džinović je v pogovoru za srbski medij Kurir spregovoril tudi o ločitvi od nekdanje žene Meline, zasebnem življenju in svojih pogledih na odnose. Ko je beseda nanesla na hčerko, pa ni skrival, da med njima trenutno ni komunikacije.

"Ona živi svoje življenje, jaz pa svoje"

Pevca so med drugim vprašali o poročilih, povezanih z domnevno aretacijo nekdanjega partnerja njegove hčerke. Haris je pojasnil, da o tem ne ve ničesar, saj z Đino že dlje časa ni v stiku.

"Nimam pojma, verjemi mi. Te novice sploh nisem videl. Đina in jaz sva se razšla, torej kaj? Ona živi svoje življenje, jaz pa svoje. Tako se je odločila," je povedal.

Nato je sledila izjava, ki je pritegnila največ pozornosti: "Očitno me ne potrebuje, ima nadomestnega očeta. S tem se ne obremenjujem. Nisva v stikih."

Dodal je, da si je sam uredil življenje, hčerka pa si je ubrala svojo pot. Po njegovih besedah se ne želi več obremenjevati z odnosi, v katerih druga stran ne želi stikov.

Pevec ni podrobneje pojasnil, koga je imel v mislih z izrazom "nadomestni oče", prav tako ni razkril vseh razlogov za odtujenost med njim in hčerko.

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Hčerka iz zakona z Melino

Đina Džinović je hčerka Harisa Džinovića in modne oblikovalke Meline Džinović. Par ima tudi sina Kana. Njuno družinsko življenje je bilo v preteklosti pogosto predmet zanimanja javnosti, še posebej po razhodu zakoncev.

Haris in Melina sta se po več letih zakona razšla, njuna ločitev pa je odmevala tudi v regionalnih medijih. Melina se je pozneje znova poročila, Đina pa je v javnosti večkrat pritegnila pozornost s svojimi objavami na družbenih omrežjih in zasebnim življenjem.

O odnosu z očetom je bilo v preteklosti že nekaj govora, vendar Haris v najnovejšem pogovoru ni želel podrobneje razčlenjevati njunih nesoglasij. 

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O ločitvi: "To je končana zgodba"

Džinović je spregovoril tudi o ločitvi od nekdanje žene Meline. Poudaril je, da je to poglavje njegovega življenja zaključeno in da svojih čustev ne želi razkrivati javnosti.

"Kar zadeva moj nekdanji zakon, je to končana zgodba. Nekdo preboli lažje, nekdo težje, nekdo pa morda nikoli. Vsak se s tem spopada na svoj način," je povedal.

Ob tem je dodal, da ve, kako se počuti, vendar meni, da njegova čustva ne bi smela biti predmet javnih razprav. Poudaril je, da živi normalno življenje in se ne želi nenehno vračati v preteklost.

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"Zakaj bi zaradi ljubezni poteptal ponos?"

Pevec je spregovoril tudi o svojih pogledih na ljubezen in medosebne odnose. Poudaril je, da ponosa ne bi žrtvoval zaradi zveze, ki ne deluje več.

"Če v ljubezni gre, potem gre. Če ne gre, pa ne gre. Ponos ostane," je dejal.

Dodal je še, da mu denar ni najpomembnejša stvar v življenju. Po njegovem mnenju je pomembno predvsem to, da človek sam ustvarja in prevzema odgovornost za svoje odločitve.

Kljub zanimanju javnosti za njegovo družino pa ostaja veliko vprašanj o odnosu med očetom in hčerko odprtih. Haris je jasno povedal, da trenutno nista v stikih, ni pa razkril, ali si želi, da bi se njun odnos v prihodnosti izboljšal.

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