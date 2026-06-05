Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo

Mnogi ne vedo, da priljubljeni igralec Hans Sigl, ki ga poznamo po vlogi zdravnika iz serije Gorski zdravnik, živi v veliki mešani družini. Z ženo Susanne sta poročena od leta 2008, skupaj pa sta ustvarila povezan družinski krog, v katerem odraščajo oziroma so odraščali kar štirje otroci iz prejšnjih zvez. Čeprav nimata skupnih otrok, igralec pogosto poudarja, kako pomembna mu je družina in kako ponosen je na vse svoje otroke.

icon-expand Susanne in Hans Sigl FOTO: Profimedia

Hans Sigl je že postal dedek

Njegova pastorka ga je razveselila z vnukom, zato se je priljubljeni igralec precej prej, kot bi marsikdo pričakoval, znašel tudi v vlogi dedka. Oboževalci serije so bili nad tem podatkom precej presenečeni, saj Sigl kljub svojim letom deluje izjemno mladostno in energično.

Sam večkrat pove, da ima pravzaprav kar dve družini

Poleg svoje zasebne družine tako imenuje tudi ekipo serije Gorski zdravnik, s katero sodeluje že od leta 2008. Dolgoletni odnosi med igralci in ustvarjalci serije so se skozi leta razvili v tesna prijateljstva, zato snemalno ekipo pogosto opisuje kot svoj drugi dom. Prav ta predanost družini, pristni odnosi in toplina, ki jo izžareva tudi pred kamerami, so eden od razlogov, da je Hans Sigl že vrsto let eden najbolj priljubljenih televizijskih obrazov v nemško govorečem prostoru.