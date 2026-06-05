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Dejstvo, ki ga številni oboževalci Gorskega zdravnika ne poznajo

S.B.
Svet slavnih 0
05. 06. 2026 08.54

Ko gledalci spremljajo priljubljeno serijo Gorski zdravnik (Der Bergdoktor), si glavnega igralca Hansa Sigla najpogosteje predstavljajo kot zdravnika Martina Gruberja, ki rešuje zdravstvene in družinske zaplete prebivalcev idiličnih alpskih krajev. V resničnem življenju pa je njegovo družinsko življenje prav tako zanimivo kot zgodbe iz serije.

Hans Sigl s partnerico Sussane Kemmler.

Mnogi ne vedo, da priljubljeni igralec Hans Sigl, ki ga poznamo po vlogi zdravnika iz serije Gorski zdravnik, živi v veliki mešani družini. Z ženo Susanne sta poročena od leta 2008, skupaj pa sta ustvarila povezan družinski krog, v katerem odraščajo oziroma so odraščali kar štirje otroci iz prejšnjih zvez. Čeprav nimata skupnih otrok, igralec pogosto poudarja, kako pomembna mu je družina in kako ponosen je na vse svoje otroke.

Susanne in Hans Sigl
Susanne in Hans SiglFOTO: Profimedia

Hans Sigl je že postal dedek

Njegova pastorka ga je razveselila z vnukom, zato se je priljubljeni igralec precej prej, kot bi marsikdo pričakoval, znašel tudi v vlogi dedka. Oboževalci serije so bili nad tem podatkom precej presenečeni, saj Sigl kljub svojim letom deluje izjemno mladostno in energično.

Sam večkrat pove, da ima pravzaprav kar dve družini

Poleg svoje zasebne družine tako imenuje tudi ekipo serije Gorski zdravnik, s katero sodeluje že od leta 2008. Dolgoletni odnosi med igralci in ustvarjalci serije so se skozi leta razvili v tesna prijateljstva, zato snemalno ekipo pogosto opisuje kot svoj drugi dom.

Prav ta predanost družini, pristni odnosi in toplina, ki jo izžareva tudi pred kamerami, so eden od razlogov, da je Hans Sigl že vrsto let eden najbolj priljubljenih televizijskih obrazov v nemško govorečem prostoru.

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Priljubljena serija se vrača že v 19. sezoni, ki prinaša nove napete zgodbe, težke medicinske primere ter številne družinske preizkušnje. Dr. Martin Gruber se bo znova soočal tudi z bolečimi odločitvami in skrivnostmi iz preteklosti, ki bodo močno vplivale na njegovo življenje.

Od 1. junija dalje lahko nove epizode spremljate na programu POP TV, vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 21:15.

Ne zamudite novih čustvenih in napetih trenutkov v eni najbolj priljubljenih serij pri nas!

Pridružite se gledalcem in spremljajte, kako se razpletajo nove zgodbe v gorah!

 

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