Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici

Hannah Waddingham, zvezdnica serije Ted Lasso se je po rdeči preprogi sprehodila s pisano kartonasto torbico, ki jo je zanjo izdelala njena takrat devetletna hčerka Kitty. Torbica je bila okrašena z mavričnimi barvami, srebrno zvezdo in napisom Epic.

Igralka je na rdeči preprogi pojasnila, da je njena hčerka želela sodelovati pri posebnem večeru, zato je doma iz kosa kartona izdelala torbico posebej zanjo. Waddinghamova je med intervjujem ponosno pokazala nenavaden modni dodatek in dejala: "Moja hčerka je želela sodelovati pri zame pomembnem večeru, zato mi je naredila torbico." Posebno pozornost je pritegnilo tudi dejstvo, da torbica ni bila zgolj simboličen dodatek za fotografiranje. Po poročanju medijev je igralka vanjo dejansko spravila telefon in osnovni komplet ličil za hitre popravke med dogodkom.

Na dogodku, kjer prevladujejo luksuzne modne znamke in dragoceni dodatki, je prav preprost doma izdelan predmet postal eden najbolj komentiranih trenutkov večera. Mnogi na družbenih omrežjih so pohvalili igralko, ker je javno podprla ustvarjalnost svoje hčerke in dala prednost osebni vrednosti pred prestižem. O torbici pa govorijo še danes, kar dokazuje, da lahko tudi doma narejen produkt doseže želeni cilj. Waddinghamova je ob tem poudarila tudi, da ji materinstvo pomeni več kot glamur hollywoodskih dogodkov. "To je vse lepo, a biti mama je najpomembnejše," je igralka povedala med pogovorom na rdeči preprogi.

Hannah je znana po tem, da hčerko skoraj popolnoma skriva pred mediji. Kitty se le redko pojavlja v javnosti ali na družbenih omrežjih, igralka pa se trudi, da bi imela čim bolj normalno otroštvo stran od hollywoodske pozornosti. V nekaterih intervjujih je v preteklosti spregovorila tudi o težkem obdobju, ko je Kitty kot majhna deklica zbolela za redko avtoimunsko boleznijo Henoch-Schönlein purpura (HSP), ki povzroča vnetje krvnih žil. Igralka je povedala, da jo je ta izkušnja močno pretresla in vplivala tudi na njene življenjske odločitve. Prav zaradi hčerke se je odločila bolj zaščititi svoje zasebno življenje in prekiniti nekatere toksične odnose.