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Med obema porodoma se je borila za življenje

S.B.
Svet slavnih 0
14. 10. 2026 04.00

Legendarna pevka Hanka Paldum, ki ji mnogi pravijo kraljica sevdaha, je v življenju doživela številne uspehe, a tudi trenutke, ki so jo zaznamovali za vedno.

hanka paldum
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Čeprav jo javnost pozna predvsem po njenem izjemnem glasu in uspešni glasbeni karieri, se za bleščečim odrom skriva tudi zgodba o materinstvu, ki je bilo zanjo povezano z izjemno hudimi zdravstvenimi zapleti. Kot je pevka razkrila v preteklih intervjujih, sta bila oba njena poroda tako zahtevna, da je po njenih besedah med njima doživela klinično smrt.

Hanka Paldum je o tej boleči izkušnji spregovorila brez olepševanja. Posebej težko se spominja poroda sina Mirze, med katerim naj bi bila po lastnih besedah nekaj minut klinično mrtva. "Ne maram se spominjati tega," je v enem od intervjujev priznala pevka.

Oba poroda sta bila izjemno težka

Hanka Paldum je leta 1981 rodila hčerko Minelo, pet let pozneje pa še sina Mirzo. Oba poroda sta bila po njenih besedah zaznamovana z resnimi zdravstvenimi zapleti, zaradi katerih se je znašla v življenjski nevarnosti.

Čeprav je rodila pred več desetletji, je spomin na te trenutke ostal boleč. Posebej težka je bila izkušnja ob rojstvu sina, ko naj bi po njenih besedah za nekaj minut doživela klinično smrt.

Takšne izkušnje lahko pustijo globok pečat, tudi ko se zdravstveno stanje pozneje izboljša. Porod, ki naj bi bil za žensko eden najlepših trenutkov v življenju, se lahko spremeni v boj za preživetje, poln negotovosti in strahu.

O podrobnostih zdravstvenih zapletov pevka ni razkrila vseh informacij, zato njihove narave ni mogoče natančneje opredeliti. Njena izpoved pa kaže, kako nepredvidljiva je lahko porodna izkušnja, tudi kadar se ženska na materinstvo pripravlja z veseljem in pričakovanjem.

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"Najprej ženska in mama, šele nato umetnica"

Kljub zahtevni glasbeni karieri je Hanka večkrat poudarila, da ji je materinstvo pomenilo več kot poklicni uspeh. Glasbo je vedno dojemala kot pomemben del sebe, vendar se ni želela opredeljevati zgolj skozi dosežke na odru.

V enem od intervjujev je povedala, da se je vedno imela najprej za žensko in mamo, šele nato za umetnico. Pomembneje od poslovnih uspehov ji je bilo, da bi otroka vzgojila v dobri osebi in ju usmerila na pravo življenjsko pot.

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Tudi ko so uspešne na poklicnem področju, se lahko sprašujejo, ali so svojim otrokom namenile dovolj časa, ali so bile ob njih v pomembnih trenutkih in ali jim je uspelo najti ravnovesje med delom in družino.

Materinstvo pogosto prinese tudi občutke krivde, zlasti kadar morajo ženske zaradi službenih obveznosti sprejemati težke odločitve. Toda ljubezni do otrok ni mogoče meriti zgolj s številom ur, ki jih preživimo skupaj. Pomembni so tudi bližina, varnost, podpora in občutek, da se otrok lahko vedno zanese na svoje starše.

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Hči Minela je njena velika opora

Hanka Paldum ima s hčerko Minelo poseben odnos. Pevka je v intervjuju za hrvaško revijo Story povedala, da ji hči ne pomeni le družinske opore, temveč tudi osebo, s katero je močno čustveno povezana. Minela ji pomaga tudi pri poslovnih obveznostih, kadar je to potrebno.

Pevka je ob tem iskreno spregovorila tudi o občutkih, ki jih je imela v času, ko sta bila otroka še majhna. Čeprav je imela ob sebi širšo družino, ki ji je pomagala pri skrbi zanju, se je včasih spraševala, kaj je pomembnejše: kariera ali majhno bitje, ki potrebuje svojo mamo.

Danes na vzgojo otrok gleda predvsem skozi prizmo dosežene bližine in vrednot, ki jih je želela prenesti nanju. Kot je poudarila, so zanjo največji uspeh prav otroci, ki jih starši vzgojijo v poštene in odgovorne ljudi.

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Za pevko se skriva tudi zgodba o vztrajnosti

Življenje Hanke Paldum ni bilo zaznamovano le z glasbenimi uspehi, temveč tudi s številnimi osebnimi preizkušnjami. Poleg težkih porodov je spregovorila tudi o družinskih izgubah in zahtevnih življenjskih obdobjih.

Kljub vsemu je ostala ena najbolj prepoznavnih pevk sevdaha na območju nekdanje Jugoslavije. Njene pesmi spremljajo več generacij poslušalcev, njena življenjska zgodba pa razkriva tudi plat, ki je občinstvo na koncertih ne vidi.

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