Halle Berry izgubila bitko za skrbništvo: 13-letni sin bo za zdaj živel pri očetu

Sodišče v Los Angelesu je odločilo, da bo imel francoski igralec za zdaj primarno fizično skrbništvo nad njunim 13-letnim sinom Maceom. Sodnica je zavrnila igralkino zahtevo po ponovni vzpostavitvi enakovrednega deljenega skrbništva, obenem pa zavrnila tudi zahtevo za trajno zaščitno odredbo proti njej. Spor med nekdanjima zakoncema se je zaostril po Martinezovih obtožbah o domnevnem fizičnem nasilju nad sinom, ki jih Berryjeva odločno zanika.

Sodišče zavrnilo igralkino zahtevo po deljenem skrbništvu

Kot poroča ameriški medij NBC Los Angeles, je sodnica Shelley L. Kaufman po večdnevnem sodnem postopku zavrnila zahtevo Halle Berry, da bi z nekdanjim možem znova enakovredno delila fizično skrbništvo nad sinom. Maceo bo tako za zdaj večino časa preživel pri očetu Olivierju Martinezu. Igralka sina ne bo smela več gostiti čez noč, njuna srečanja pa bodo potekala v skladu s trenutno veljavno ureditvijo. Kljub odločitvi sodišča pa Halle ni izgubila vseh pravic, povezanih s skrbništvom. Z nekdanjim možem še naprej ohranjata skupno pravno skrbništvo, kar pomeni, da oba ostajata vključena v pomembne odločitve glede sinovega življenja. Pomembno je tudi, da je sodnica zavrnila Martinezovo zahtevo za trajno zaščitno odredbo zaradi domnevnega nasilja v družini in odpravila začasno odredbo, ki je bila pred tem izdana proti igralki. Vprašanje skrbništva še ni dokončno rešeno, saj naj bi sodišče ureditev ponovno preučilo novembra.

icon-expand Halle Berry se je zapletla v sodno bitko z bivšim soprogom. FOTO: Profimedia

Nekdanji mož jo obtožuje fizičnega nasilja nad sinom

Spor med nekdanjima zakoncema se je zaostril po dogodku 26. septembra, ko naj bi po Martinezovih navedbah prišlo do fizičnega obračuna med igralko in njunim sinom. Francoski igralec je v sodnih dokumentih trdil, da je Berryjeva med prepirom, ki naj bi se začel med sinovo uporabo očal za navidezno resničnost, dečka fizično napadla in ga zgrabila za vrat. Po njegovih navedbah naj bi ga tudi dušila. Martinez je po dogodku zahteval izključno pravno in fizično skrbništvo nad sinom ter zaščitno odredbo, ki bi varovala njega in dečka. V začetku oktobra je sodišče izdalo začasno zaščitno odredbo in spremenilo dotedanjo ureditev stikov med materjo in sinom. Halle vse očitke odločno zavrača. Prek svojih odvetnikov je poudarila, da sina nikoli ni fizično ali čustveno zlorabljala. Po poročanju ameriških medijev je dogodek opisala kot igrivo prerivanje, očitke nekdanjega moža pa označila za neutemeljene in zavajajoče. Igralka je obenem trdila, da Martinez posega v sinovo izobraževanje in terapevtsko obravnavo ter da njunega otroka vpleta v spor med odraslima.

icon-expand Zvezdnica je izgubila skrbništvo nad sinom Maceom. FOTO: Profimedia

13-letnik pričal za zaprtimi vrati

V središču sodnega postopka je bil tudi njun sin Maceo, ki je moral pričati o domnevnem dogodku. Po poročanju portala People je sodnica dovolila njegovo pričanje, vendar ga omejila na vprašanja, povezana z zahtevo za zaščitno odredbo. Deček je pred sodiščem pričal za zaprtimi vrati, brez prisotnosti javnosti. Po poročanju ameriških medijev je njegovo pričanje trajalo skoraj štiri ure. Igralka je nasprotovala sinovemu pričanju. Izrazila je zaskrbljenost, da bi lahko bil pod vplivom očeta in da bi ga dolgotrajni konflikti med staršema lahko postavili v izjemno težaven položaj. V postopku je sodelovala tudi igralkina 18-letna hči Nahla Aubry, ki jo ima iz prejšnje zveze z Gabrielom Aubryjem. V izjavi je stopila v bran materi in zapisala, da je nikoli ni videla, da bi bila fizično nasilna do Macea.

Dolgotrajen spor nekdanjih zakoncev

Halle Berry in Olivier Martinez sta se spoznala med delom na filmu Dark Tide. Poročila sta se julija 2013, istega leta pa se jima je rodil sin Maceo. Razšla sta se leta 2015, vendar se je njuna ločitvena zgodba zaradi pravnih in finančnih vprašanj zaključila šele leta 2023. Takrat sta se dogovorila za skupno pravno in fizično skrbništvo nad sinom. Po navedbah ameriških medijev je morala Berryjeva nekdanjemu možu po ločitvenem dogovoru plačevati tudi preživnino.