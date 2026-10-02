Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo

Kot izhaja iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobil Variety, naj bi se incident zgodil 26. septembra. Martinez trdi, da je igralka sina fizično napadla, ga podrla oziroma skočila nanj ter ga prijela okoli vratu in dušila. Po njegovih navedbah naj bi Maceo po dogodku poklical očeta in ga prosil, naj pride ponj. Martinez v sodni vlogi zatrjuje, da naj ne bi šlo za osamljen dogodek, temveč za del večletnih težav. Govori o domnevnih fizičnih napadih na sina ter verbalnem in čustvenem nasilju, ki naj bi ga bil deležen tudi sam.

Nekdanji mož zahteva popolno skrbništvo

Martinez, ki je bil z Berryjevo poročen dve leti, zdaj od sodišča zahteva izključno skrbništvo nad njunim sinom. Nekdanja zakonca sta ločitev dokončno uredila leta 2023, pri čemer sta si delila pravno skrbništvo nad Maceom. Njuno skupno starševstvo sicer ni bilo brez zapletov. Leta 2024 sta se po sodnem dogovoru vključila tudi v terapijo za sodelovanje pri vzgoji, katere namen je bil zmanjšati konflikte in izboljšati njuno komunikacijo kot staršev. Martinez je v najnovejši vlogi navedel tudi, da naj bi Berry sinu izrekla žaljive besede o njem v povezavi z vprašanjem preživnine. Poleg tega je želel, da bi bili njeni stiki s sinom začasno omejeni.

Halle Berry: "Popolnoma zavajajoče"

Igralka obtožbe zavrača. Njena odvetnica Marina Beck je za PEOPLE povedala, da je Martinezova zahteva "popolnoma neutemeljena in namerno zavajajoča". Po besedah igralkine pravne zastopnice naj bi obstajali številni dokazi in sodne odločitve, ki naj bi kazali na Martinezovo kršenje sodnih odredb ter poseganje v določene terapevtske in izobraževalne postopke, povezane z njunim sinom. Berryjeva naj bi bila po besedah svoje odvetnice zaradi dogajanja globoko prizadeta, vendar naj bi vztrajala pri tem, da bo naredila vse za dobrobit svojega sina.

Sodišče že izdalo začasno odredbo

Primer je medtem dobil tudi sodni epilog v obliki začasnega ukrepa. Sodišče v Los Angelesu je Martinezu odobrilo začasno prepoved približevanja, ki Berryjevo omejuje pri stikih z nekdanjim možem in sinom. Za zdaj so njeni stiki z Maceom omejeni na določene termine, medtem ko je sodišče Martinezovo zahtevo po nadzoru nad njeno treznostjo zavrnilo, saj je ocenilo, da za tak ukrep ni bilo predloženih dovolj informacij. Naslednja obravnava je predvidena 16. oktobra. Sodišče je nekdanjima zakoncema odredilo tudi sodelovanje v zaupni mediaciji glede skrbništva. Halle Berry in Olivier Martinez sta bila skupaj od leta 2010, poročila sta se leta 2013, razšla pa dve leti pozneje. Leta 2013 se jima je rodil sin Maceo. Igralka ima iz prejšnje zveze tudi 18-letno hčerko Nahlo. Družinska drama nekdanjega hollywoodskega para se tako očitno še zdaleč ni končala. Pred sodiščem se bo zdaj razpletalo vprašanje, kaj se je tistega septembrskega večera zares zgodilo in kako bo vse skupaj vplivalo na njunega sina.