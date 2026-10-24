Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna

Ko je zmanjkalo denarja, je poklicala mamo

Halle Berry se je kot mlado dekle odločila, da bo poskusila uspeti v svetu zabave. Najprej se je ukvarjala z manekenstvom, nato pa se je podala še v igralske vode. Za uresničitev svojih sanj se je preselila v New York, s seboj pa je imela nekaj prihrankov, ki jih je zaslužila z manekenskim delom. Toda življenje v velikem mestu se je izkazalo za precej dražje, kot je pričakovala. V intervjuju za revijo People je razkrila, da je denar porabila že po treh mesecih. Ker ni vedela, kako bo plačala stroške in si zagotovila osnovne življenjske pogoje, se je obrnila na mamo Judith. Prosila jo je, naj ji pošlje nekaj denarja, vendar je naletela na zavrnitev. "Poklicala sem mamo in jo prosila, naj mi pošlje nekaj denarja, pa je rekla ne," je povedala igralka. Odločitev jo je močno prizadela. Ni razumela, zakaj ji mama ne želi pomagati v trenutku, ko se je znašla v tako težkem položaju. Zaradi zamere se nista pogovarjali približno leto dni.

Nekaj časa je živela v zavetišču za brezdomce

Brez finančne pomoči je morala Halle sama najti izhod iz stiske. Nekaj časa je živela v zavetišču za brezdomce, kar je pozneje opisala kot zelo težko izkušnjo. A ni odnehala. Najprej si je poiskala delo natakarice, pozneje je delala tudi za točilnim pultom. Zaslužek ji je pomagal preživeti, medtem ko je še naprej poskušala dobiti igralske priložnosti. "Življenje v zavetišču je bilo nekaj časa del tega, da sem se znašla, dokler nisem dobila službe natakarice. Nato sem delala za točilnim pultom," je pojasnila. Njena pot do uspeha ni bila lahka, vendar se je odločila, da se ne bo vrnila domov zgolj zato, ker so se stvari zapletle. Želela si je dokazati, da lahko uspe sama, tudi ko ji okoliščine niso bile naklonjene.

icon-expand Halle z mamo Judith. FOTO: Profimedia

Danes je mami hvaležna za odločitev

Čeprav je bila takrat zaradi mamine zavrnitve prizadeta, je Halle z leti na to izkušnjo pogledala drugače. V istem intervjuju je priznala, da je bila njena mama morda stroga, vendar jo je prav to naučilo samostojnosti. "To je bila verjetno ena najboljših stvari, ki jih je naredila zame," je povedala o mamini odločitvi. Judith ji je namreč jasno sporočila, da če si želi ostati v New Yorku in uresničiti svoje sanje, bo morala sama najti način, kako bo preživela. Za mlado igralko je bilo to boleče spoznanje, vendar je sčasoma ugotovila, da ji je pomagalo razviti vztrajnost. Namesto da bi ob prvih večjih ovirah obupala, se je naučila iskati rešitve in prevzeti odgovornost za svoje odločitve. Njuna sprava je sledila po obdobju odtujenosti, igralka pa je pozneje dejala, da si ne želi, da bi se zaradi takšnega spora še kdaj tako dolgo oddaljili.

icon-expand Po dolgem času odtujenosti sta znova našli pot druga do druge. FOTO: Profimedia

Leta pozneje je osvojila zgodovinskega oskarja

Halle Berry je leta 2002 za vlogo v filmu Monster's Ball prejela oskarja za najboljšo glavno igralko. S tem je postala prva temnopolta ženska, ki je osvojila to nagrado. Ob prejemu kipca je bila vidno ganjena in je poudarila, da je trenutek večji od nje same ter da predstavlja upanje za številne druge igralke. Njen uspeh je bil zgodovinski, vendar je igralka pozneje opozorila tudi na to, da oskar sam po sebi ni odpravil neenakosti v Hollywoodu. Kljub prestižni nagradi se je še naprej srečevala z ovirami in omejenimi igralskimi priložnostmi.

Je imela njena mama prav, ko ji ni pomagala?

Berryjeva je svojo izkušnjo pozneje razumela kot lekcijo o samostojnosti. Toda to še ne pomeni, da je vsaka zavrnitev finančne pomoči prava odločitev ali da bi moral vsak človek težke okoliščine premagati sam. Pomembno je tudi, da ne poznamo vseh podrobnosti o takratnih finančnih možnostih njene mame. Njena zavrnitev je bila za Halle boleča, posledice pa zelo resnične. Igralka je imela srečo, da je sčasoma našla delo in način, kako se postaviti na noge. Gre za vprašanje, ki si ga zastavljajo mnoge družine. Kdaj je pomoč otroku izraz ljubezni in kdaj mu lahko postavljanje meja pomaga, da postane samostojnejši? Odgovor ni vedno preprost. Včasih je potrebna podpora, včasih jasne meje, pogosto pa kombinacija obojega.