Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju

S.B.
Svet slavnih 7
05. 03. 2026 08.21

Hajdi Korošec Jazbinšek se trenutno z družino nahaja na Kanarskih otokih, kjer so zaradi slabega vremena začasno obstali na otoku La Gomera. Kljub zapletu potovanje doživljajo sproščeno in z optimizmom – kot še eno družinsko avanturo, ki jo bodo zagotovo še dolgo pomnili.

Hajdi

Slovenska spletna vplivnica, podjetnica in nekdanja otroška pevka Hajdi Korošec Jazbinšek je v zadnjih letih postala ena izmed prepoznavnejših slovenskih ustvarjalk vsebin o družinskem življenju, modi in potovanjih. Na družbenih omrežjih jo spremlja več deset tisoč sledilcev, ki radi spremljajo utrinke iz njenega vsakdana – od podjetništva do družinskih potovanj po svetu.

Tokrat je s svojimi sledilci delila tudi nekoliko nepričakovano dogodivščino s potovanja.

Trenutno na Kanarskih otokih

V teh dneh se Hajdi z družino mudi na Kanarskih otokih, kjer so uživali na dopustu. Njihovo potovanje pa se je nepričakovano zapletlo, saj so zaradi močnega vetra obstali na otoku La Gomera. Trajektne povezave so namreč začasno ustavili, zato družina ni mogla zapustiti otoka po prvotnem načrtu.

Hajdi je sledilcem sporočila, da so na otoku pravzaprav obtičali, vendar situacijo sprejemajo mirno in z dobro voljo. Po njenih besedah jim dodatni dan na tem slikovitem otoku sploh ni odveč, saj jih je narava La Gomere popolnoma očarala.

Opisala je, da je otok divji, tih in zelo poseben, zato je dodatni čas tam doživela kot nepričakovano darilo potovanja. La Gomera velja za enega najbolj neokrnjenih kanarskih otokov, znanega po dramatičnih klifih, bujnih gozdovih in mirnem vzdušju. Prav zaradi teh značilnosti je mnogim popotnikom eden najljubših otokov v arhipelagu. 

Kljub temu pa imajo tudi logistične skrbi – družina mora pravočasno zapustiti otok, da bi ujela let domov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina ji pomeni največ

Hajdi na družbenih omrežjih pogosto poudarja, da je družina njena največja opora in navdih. Z možem Urbanom imata dva sinova, ki ju pogosto vključujeta v svoje pustolovščine po svetu.

Potovanja so postala pomemben del njihovega življenjskega sloga. Hajdi večkrat pove, da raje kot v materialne stvari z možem vlagata v skupne izkušnje. Prav zato družina večkrat na leto obišče različne konce sveta – od evropskih mest do bolj eksotičnih destinacij.

Kanarski otoki so sicer ena izmed njihovih priljubljenih destinacij. Tja se vračajo skoraj vsako leto, saj jim ustreza sproščeno surfersko vzdušje, prijetno podnebje in čudovita narava.

Ob svojem rojstnem dnevu je na Facebooku zapisala, da ima pri 47 letih vse, kar si je nekoč želela – ljubečo družino, delo, ki jo veseli, in življenje, polno izkušenj. Posebej je poudarila, da danes najbolj ceni kakovosten čas z najbližjimi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od otroške zvezde do uspešne podjetnice

Hajdi Korošec je slovenska javnost spoznala že v začetku devetdesetih let, ko je kot otrok zaslovela s pesmijo Naš kuža in albumom Hajdi, ki je dosegel izjemen uspeh. Po koncu glasbene kariere se je posvetila študiju in kasneje podjetništvu.

Danes vodi uspešne spletne projekte in trgovino z otroško opremo, hkrati pa na družbenih omrežjih ustvarja vsebine o materinstvu, modi, življenjskem slogu in potovanjih.

Potovanje, ki ga ne bodo pozabili

Čeprav se je dopust na Kanarskih otokih končal nekoliko drugače, kot so načrtovali, bo družini Korošec Jazbinšek prav ta zaplet verjetno ostal v najlepšem spominu.

Nepričakovano podaljšanje bivanja na La Gomeri jim je namreč ponudilo priložnost za še nekaj dodatnih družinskih trenutkov – stran od vsakodnevnega tempa in obdanih z eno najlepših pokrajin Atlantskega oceana.

Kot je zapisala Hajdi: "Včasih nas življenje za trenutek ustavi prav tam, kjer moramo biti. In če je to rajski otok sredi oceana, je takšna zamuda pravzaprav lahko zelo prijetna."

hajdi korošec jazbinšek kanarski otoki družinsko potovanje la gomera nepričakovana dogodivščina
Prejšnji članek
Svet slavnih

Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?

Naslednji članek
Svet slavnih

Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.

Komentarji (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slovenc59 05. 03. 2026 19.04
+1
Mislim, ka se pa eni preseravajo, pol pa kritizirajo državo da jim ni takoj poslala jumbo jet.....Pa ka rinete v nevarnost ljudje božji ??? Sem 100 % da vsi tile ki so bili na tenerifi in v dubaju in omanu, še v življenju niso videli Dragatuša, pa Metlike, da o katerem še bolj skritem kotičku Slovenije ne govorim !! Zaračunajte jim evakuacijo iz Dubaja !!!!! Ne pa nazadnje še kritizirajo ! cepci
ODGOVORI
1 0
ejgaunga 05. 03. 2026 18.40
+1
Če je to samopromocija, vas prosim, da to tudi napišete!
ODGOVORI
1 0
bohan22 05. 03. 2026 14.35
+1
Kolikor sem včeraj zvečer uspel vide, so prispeli s prvim avionom nazaj v SLO!
ODGOVORI
1 0
KompletLepinja 05. 03. 2026 18.13
+2
RES JE!! Tudi sam sem jo videl po TVju, kako ji ni nerodno se hvalit, koliko plačujejo karte za trajekt ... itd, sedaj pa z evakuacijskim letalom v domovino. marš!
ODGOVORI
2 0
Piko2 05. 03. 2026 14.16
+2
Kar tam naj ostane, pa še telefone in fotoaparate naj ji zaplenijo!
ODGOVORI
2 0
celjan2 05. 03. 2026 11.28
+2
Dan mi bo zagotovo minil lažje po tej novici!
ODGOVORI
2 0
Morskadeklica123 05. 03. 2026 10.37
+2
OMG!!!!
ODGOVORI
2 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558