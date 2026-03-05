Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju

Slovenska spletna vplivnica, podjetnica in nekdanja otroška pevka Hajdi Korošec Jazbinšek je v zadnjih letih postala ena izmed prepoznavnejših slovenskih ustvarjalk vsebin o družinskem življenju, modi in potovanjih. Na družbenih omrežjih jo spremlja več deset tisoč sledilcev, ki radi spremljajo utrinke iz njenega vsakdana – od podjetništva do družinskih potovanj po svetu. Tokrat je s svojimi sledilci delila tudi nekoliko nepričakovano dogodivščino s potovanja.

Trenutno na Kanarskih otokih

V teh dneh se Hajdi z družino mudi na Kanarskih otokih, kjer so uživali na dopustu. Njihovo potovanje pa se je nepričakovano zapletlo, saj so zaradi močnega vetra obstali na otoku La Gomera. Trajektne povezave so namreč začasno ustavili, zato družina ni mogla zapustiti otoka po prvotnem načrtu. Hajdi je sledilcem sporočila, da so na otoku pravzaprav obtičali, vendar situacijo sprejemajo mirno in z dobro voljo. Po njenih besedah jim dodatni dan na tem slikovitem otoku sploh ni odveč, saj jih je narava La Gomere popolnoma očarala. Opisala je, da je otok divji, tih in zelo poseben, zato je dodatni čas tam doživela kot nepričakovano darilo potovanja. La Gomera velja za enega najbolj neokrnjenih kanarskih otokov, znanega po dramatičnih klifih, bujnih gozdovih in mirnem vzdušju. Prav zaradi teh značilnosti je mnogim popotnikom eden najljubših otokov v arhipelagu. Kljub temu pa imajo tudi logistične skrbi – družina mora pravočasno zapustiti otok, da bi ujela let domov.

Družina ji pomeni največ

Hajdi na družbenih omrežjih pogosto poudarja, da je družina njena največja opora in navdih. Z možem Urbanom imata dva sinova, ki ju pogosto vključujeta v svoje pustolovščine po svetu. Potovanja so postala pomemben del njihovega življenjskega sloga. Hajdi večkrat pove, da raje kot v materialne stvari z možem vlagata v skupne izkušnje. Prav zato družina večkrat na leto obišče različne konce sveta – od evropskih mest do bolj eksotičnih destinacij. Kanarski otoki so sicer ena izmed njihovih priljubljenih destinacij. Tja se vračajo skoraj vsako leto, saj jim ustreza sproščeno surfersko vzdušje, prijetno podnebje in čudovita narava. Ob svojem rojstnem dnevu je na Facebooku zapisala, da ima pri 47 letih vse, kar si je nekoč želela – ljubečo družino, delo, ki jo veseli, in življenje, polno izkušenj. Posebej je poudarila, da danes najbolj ceni kakovosten čas z najbližjimi.

Od otroške zvezde do uspešne podjetnice

Hajdi Korošec je slovenska javnost spoznala že v začetku devetdesetih let, ko je kot otrok zaslovela s pesmijo Naš kuža in albumom Hajdi, ki je dosegel izjemen uspeh. Po koncu glasbene kariere se je posvetila študiju in kasneje podjetništvu. Danes vodi uspešne spletne projekte in trgovino z otroško opremo, hkrati pa na družbenih omrežjih ustvarja vsebine o materinstvu, modi, življenjskem slogu in potovanjih.

Potovanje, ki ga ne bodo pozabili