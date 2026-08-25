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"Dokler imam tebe, sem tudi sama še vedno malo otrok": Hajdi Korošec Jazbinšek ganila z zapisom očetu

S.B.
Svet slavnih 0
25. 08. 2026 22.14

Nekateri odnosi z leti ne postanejo nič manj pomembni, prav nasprotno. Ko odrasteš, postaneš sam starš in ustvariš svojo družino, je lahko pogled na človeka, ki te je nekoč držal za roko, še toliko bolj ganljiv. To lepo ponazarja tudi Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je ob 76. rojstnem dnevu svojega očeta pokazala, kako globoka je vez med njima.

Hajdi Korošec Jazbinšek

Ob fotografiji, na kateri so skupaj z njenima sinovoma, je Hajdi zapisala besede, v katerih se prepletajo hvaležnost, ljubezen in tudi spomin na bolečo izgubo. 

"Danes praznuješ 76 let in neizmerno sem srečna, da te imam. Si najboljši očka, kar bi si ga lahko želela," je zapisala Hajdi in dodala, da je nanj še posebej ponosna, ko ga opazuje v vlogi dedka svojima vnukoma.

Posebno mesto v njenem zapisu ima tudi boleča življenjska preizkušnja. Hajdi je spomnila na izgubo svoje mame. "Ko sva izgubila mami – jaz svojo mamo, ti svojo ljubo ženo – sva se znala skupaj pobrati in iti naprej," je zapisala. Prav takšni trenutki človeka pogosto opomnijo, kako dragoceni so odnosi, ki ostanejo.

Danes je zato še toliko bolj hvaležna za svojo družino. "Danes imamo vse, kar zares šteje: drug drugega, povezano družino in prave vrednote," je zapisala.

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Od deklice, ki je pela Sloveniji, do uspešne podjetnice

Hajdi Korošec Jazbinšek se številni Slovenci še vedno spominjajo kot prikupne otroške pevke. Svojo glasbeno pot je začela že pri desetih letih in zelo mlada stopila pod žaromete. Sama je pozneje pripovedovala, da njeno otroštvo zaradi zgodnje slave ni bilo vedno preprosto. V šoli je bila zaradi prepoznavnosti tudi tarča vrstnikov, vendar je prav iz težkih izkušenj, kot pravi, črpala moč za poznejše življenje.

Po glasbeni karieri se je za nekaj časa umaknila iz javnosti in svojo pot nadaljevala na povsem drugačnem področju. Zaposlila se je v bančništvu, nato pa se podala v podjetniške vode. Skupaj z možem Urbanom je zgradila lastno blagovno znamko, namenjeno predvsem otrokom in staršem.

Čeprav je danes uspešna podjetnica in priljubljena spletna ustvarjalka, je večkrat poudarila, da je njen največji ponos prav družina. Z možem Urbanom imata dva sinova, družinsko življenje pa je zanjo, kot je povedala v intervjuju, nekaj svetega. "Družina je moj tempelj ljubezni," je opisala svoj odnos do najbližjih.

"Dokler imam tebe, sem tudi sama še vedno malo otrok"

Prav zato je njen zaključek rojstnodnevne voščilnice še posebej ganljiv. Hajdi je očetu zapisala, da si želi predvsem, da bi bil zdrav in da bi lahko še dolgo skupaj ustvarjali lepe spomine.

"Dokler imam tebe, sem tudi sama še vedno malo otrok," je priznala.

In morda je prav v tem najlepši del njenega zapisa. Ne glede na leta, uspehe, materinstvo in vse vloge, ki jih je v življenju prevzela, je pred svojim očetom še vedno njegova deklica.

Zaželela mu je vse najboljše in zaključila preprosto, a z besedami, ki povedo največ: "Rada te imam."

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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