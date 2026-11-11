Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala

29-letna Hailey, žena glasbenika Justina Bieberja, je o svoji izkušnji spregovorila v intervjuju za revijo Women's Wear Daily. Materinstvo jo je namreč spodbudilo, da se je začela še bolj zanimati za zdravje žensk in vse spremembe, ki jih žensko telo doživlja med nosečnostjo, porodom in po njem. "Po rojstvu sina sem imela težave s to motnjo. O njej se še vedno premalo govori in raziskuje," je povedala. Ob tem je poudarila, kako pomembno se ji zdi, da ženske o svojih izkušnjah spregovorijo in ugotovijo, da v svojih stiskah niso same.

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Po porodu so bili simptomi veliko intenzivnejši

Hailey je o svojih težavah prvič podrobneje spregovorila marca v podkastu SHE MD. Razkrila je, da je diagnozo predmenstrualne disforične motnje dobila približno šest mesecev po rojstvu sina Jacka Bluesa, ki se je rodil avgusta 2024. Tudi pred nosečnostjo je poznala predmenstrualni sindrom (PMS), vendar je po porodu opazila, da so spremembe razpoloženja in čustvena nihanja postala veliko izrazitejša. "Zdelo se mi je, da je vse skupaj veliko intenzivnejše kot prej. V dneh pred menstruacijo imaš občutek, kot da bo razpadlo vse tvoje življenje. Sprašuješ se, zakaj se tako počutiš. V glavi se ti vrtinčijo različne misli in občutki, nenadoma pa se ti zdi, da je vsaka stvar največja težava na svetu," je opisala svojo izkušnjo. Pojasnila je, da so se občutki umirili, ko se je začela menstruacija, sčasoma pa so se simptomi postopoma omilili.

Kaj je predmenstrualna disforična motnja?

Predmenstrualna disforična motnja oziroma PMDD je precej hujša oblika predmenstrualnega sindroma. Medtem ko se pri običajnem PMS lahko pojavljajo napihnjenost, občutljivost prsi, utrujenost, glavoboli in nihanje razpoloženja, so pri PMDD čustveni simptomi lahko tako izraziti, da pomembno vplivajo na vsakdanje življenje, odnose in počutje ženske. Po podatkih ameriškega Urada za zdravje žensk (Office on Women's Health) se simptomi najpogosteje pojavijo teden ali dva pred menstruacijo. Med njimi so: - izrazita razdražljivost in jeza, - močna tesnoba in občutki napetosti, - depresivno razpoloženje in občutki brezupa, - nenadne spremembe razpoloženja in jokavost, - težave s koncentracijo, - utrujenost in pomanjkanje energije, - motnje spanja in spremembe apetita, - telesne težave, kot so napihnjenost, glavoboli in bolečine v mišicah.

icon-expand Justin Bieber in Hailey Bieber FOTO: Profimeda

Simptomi se običajno začnejo umirjati nekaj dni po začetku menstruacije. Natančen vzrok motnje še ni povsem pojasnjen, raziskovalci pa med možnimi dejavniki omenjajo občutljivost na hormonske spremembe med menstrualnim ciklom in vpliv serotonina. Pomembno je, da PMDD ni zgolj nekoliko močnejši PMS. Gre za zdravstveno stanje, ki zahteva ustrezno prepoznavanje in lahko tudi zdravljenje. To lahko vključuje zdravila, hormonsko zdravljenje, psihološko podporo in spremembe življenjskega sloga. Če simptomi močno vplivajo na vsakdanje življenje, je priporočljiv posvet z zdravnikom.

Materinstvo si želi še enkrat izkusiti

Kljub zahtevnemu obdobju po porodu Hailey poudarja, da ji materinstvo pomeni ogromno. S pevcem Justinom Bieberjem sta sina Jacka Bluesa dobila 22. avgusta 2024. Večkrat je že povedala, da si je vedno želela postati mama in da jo je prihod sina navdušil nad povsem novim življenjskim obdobjem. V enem od pogovorov je razkrila tudi, da si želi še otrok, vendar se ji z razširitvijo družine ne mudi. "Vsekakor si želim še enega otroka. Ne mudi se mi, vendar si ga zagotovo želim," je povedala. Ob tem je dodala, da bo šla korak za korakom in da za zdaj ne želi načrtovati preveč vnaprej. S svojo iskrenostjo Hailey odpira pomembno temo ženskega zdravja, o kateri se še vedno premalo govori. Njena izkušnja je tudi opomnik, da so lahko težave po porodu zelo različne in da materinstvo, čeprav je za mnoge ženske čudovito obdobje, ne pomeni, da so vse telesne in čustvene spremembe vedno preproste.