Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi

B.R.
Svet slavnih 0
12. 01. 2026 10.44

Igralka Hailee Steinfeld je prvič po objavi nosečnosti pokazala svoj rastoči trebušček na rdeči preprogi zlatih globusov.

Hailee Steinfeld

Zlati globusi 2026 so ponovno privabili zvezdniško elito Hollywooda, a med številnimi zvezdniki je posebno pozornost pritegnila igralka Hailee Steinfeld. Štiridvajsetletnica, ki z možem Joshom Allenom pričakuje svojega prvega otroka, je na rdečo preprogo zakorakala sama.

Medtem ko je bila igralka na zlatih globusih, pa je njen mož in zvezdnik lige NFL popeljal ekipo Buffalo Bills do zmage proti Jacksonville Jaguarsom v pomembni tekmi končnice.

Hailee Steinfeld pa ni bila edina, ki je na zlatih globusih javno in s ponosom pokazala svojo nosečnost. Njena soigralka iz filma 'Sinners', Wunmi Mosaku, je prav tako debitirala s svojim rastočim trebuščkom na rdeči preprogi v plapolajoči rumeni obleki. V pogovoru za Vogue je odkrito spregovorila o želji, da bi prehitela morebitna ugibanja in vprašanja. Izjavila je: "Ostroumne oči že ustvarjajo ugibanja: Ali je noseča? Se je zredila? Kaj je z obleko? Resnično bi se želela prikazati kot jaz – ženska, ki je po naključju noseča – ki proslavlja naš močan film in našo neverjetno ekipo, medtem ko varujem to najsvetejšo molitev svojega življenja. Zato sem se danes na zlatih globusih odločila, da ne bom poskušala zakamuflirati svojega trebuščka, da bi jaz in dojenček lahko zares uživala in v celoti sprejela trenutek skupaj."

Wunmi Mosaku
Wunmi MosakuFOTO: Profimedia
Presenečenje z rdeče preproge: Zvezdnica iz Downton Abbey razkrila nosečnost
Preberi še
Presenečenje z rdeče preproge: Zvezdnica iz Downton Abbey razkrila nosečnost
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Hailee Steinfeld Zlati globusi 2026 nosečnost Josh Allen rdeča preproga Sinners Hollywood Zlati globusi Wunmi Mosaku zlati globusi
Prejšnji članek
Svet slavnih

Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene

Naslednji članek
Svet slavnih

Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440