Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi

Zlati globusi 2026 so ponovno privabili zvezdniško elito Hollywooda, a med številnimi zvezdniki je posebno pozornost pritegnila igralka Hailee Steinfeld. Štiridvajsetletnica, ki z možem Joshom Allenom pričakuje svojega prvega otroka, je na rdečo preprogo zakorakala sama.
Medtem ko je bila igralka na zlatih globusih, pa je njen mož in zvezdnik lige NFL popeljal ekipo Buffalo Bills do zmage proti Jacksonville Jaguarsom v pomembni tekmi končnice.
Hailee Steinfeld pa ni bila edina, ki je na zlatih globusih javno in s ponosom pokazala svojo nosečnost. Njena soigralka iz filma 'Sinners', Wunmi Mosaku, je prav tako debitirala s svojim rastočim trebuščkom na rdeči preprogi v plapolajoči rumeni obleki. V pogovoru za Vogue je odkrito spregovorila o želji, da bi prehitela morebitna ugibanja in vprašanja. Izjavila je: "Ostroumne oči že ustvarjajo ugibanja: Ali je noseča? Se je zredila? Kaj je z obleko? Resnično bi se želela prikazati kot jaz – ženska, ki je po naključju noseča – ki proslavlja naš močan film in našo neverjetno ekipo, medtem ko varujem to najsvetejšo molitev svojega življenja. Zato sem se danes na zlatih globusih odločila, da ne bom poskušala zakamuflirati svojega trebuščka, da bi jaz in dojenček lahko zares uživala in v celoti sprejela trenutek skupaj."
