Ni mogla skriti sreče: noseča zvezdnica na rdeči preprogi

Zlati globusi 2026 so ponovno privabili zvezdniško elito Hollywooda, a med številnimi zvezdniki je posebno pozornost pritegnila igralka Hailee Steinfeld. Štiridvajsetletnica, ki z možem Joshom Allenom pričakuje svojega prvega otroka, je na rdečo preprogo zakorakala sama.

Medtem ko je bila igralka na zlatih globusih, pa je njen mož in zvezdnik lige NFL popeljal ekipo Buffalo Bills do zmage proti Jacksonville Jaguarsom v pomembni tekmi končnice.