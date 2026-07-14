Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha

S.B.
Svet slavnih 0
14. 07. 2026 04.00

Erling Haaland danes velja za enega najboljših nogometašev na svetu, a njegova pot do nogometnega vrha se ni začela v velikem evropskem klubu, temveč na skromnih igriščih norveškega kluba Bryne FK. Njegov prvi trener Alf Ingve Berntsen je v intervjuju za Mozaiq Sports razkril, kako se je razvijal mladi Haaland in kakšne nasvete bi dal trenerjem mladih nogometašev.

erling haaland

Po besedah Alfa Ingveja Berntsena največja skrivnost Haalandovega razvoja ni bila posebna vadba ali zgodnja specializacija, ampak okolje, v katerem je lahko užival v nogometu. Trener je poudaril, da mora biti pri mladih igralcih na prvem mestu veselje do igre.

"Otrokom pustite, da so otroci," je bilo eno glavnih sporočil iz njegovega intervjuja. Po njegovem mnenju mladi nogometaši ne smejo trenirati kot odrasli profesionalci, saj se njihovi možgani, sposobnosti odločanja in razumevanje igre še razvijajo.

Manj ukazovanja, več igre

Berntsen je trenerjem mladih igralcev svetoval, naj ne popravljajo vsake poteze in naj otrokom pustijo prostor za samostojno razmišljanje. Nogomet se po njegovem mnenju najbolje razvija takrat, ko igralci sami sprejemajo odločitve na igrišču.

Namesto nenehnega dajanja navodil bi morali trenerji ustvariti okolje, v katerem otroci veliko igrajo, preizkušajo različne rešitve in razvijajo svojo nogometno inteligenco.

Erling Haaland
Erling HaalandFOTO: AP

Haaland ni postal zvezdnik čez noč

Čeprav je danes znan po neverjetni fizični moči in izjemnem občutku za doseganje golov, je bil Haaland kot otrok po besedah trenerja precej drugačen. Bil je nekoliko suh in ni izstopal s fizično močjo, imel pa je hitrost, dobro tehniko, nogometno razmišljanje in predvsem izjemno delovno vnemo.

Pri Bryne FK so se osredotočali predvsem na razvoj celotne skupine igralcev, ne zgolj na iskanje največjih talentov. Trener je izpostavil tri preprosta pravila, ki so jih morali upoštevati vsi: biti pravočasno na treningu, dati vse od sebe in se primerno obnašati. Prav vztrajnost in odnos do dela sta bila po njegovem mnenju med Haalandovimi največjimi prednostmi.

Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Preberi še
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Čeprav je danes znan po neverjetni fizični moči in izjemnem občutku za doseganje golov, je bil Haaland kot otrok po besedah trenerja precej drugačen.
Čeprav je danes znan po neverjetni fizični moči in izjemnem občutku za doseganje golov, je bil Haaland kot otrok po besedah trenerja precej drugačen.FOTO: AP

Ključ ni v zgodnjem pritisku

Kot poroča Mozaiq Sports, je Berntsen opozoril tudi na pogosto napako pri delu z mladimi športniki, pretiran pritisk in željo po hitrem uspehu. Po njegovem mnenju trenerji ne bi smeli že pri 10- ali 12-letnikih razmišljati samo o rezultatih, ampak predvsem o dolgoročnem razvoju igralca.

Primer Haalanda po njegovih besedah dokazuje, da lahko najboljši rezultati pridejo takrat, ko otrok najprej vzljubi šport. Veliko igre, dobra družba, kakovostni treningi in možnost, da se igralec sam uči, so bili temelji, na katerih je zrasel eden največjih nogometnih zvezdnikov današnjega časa.

Sporočilo prvega Haalandovega trenerja je zato preprosto: prihodnjih zvezdnikov ne ustvarjajo le zahtevni treningi, ampak predvsem okolje, v katerem otroci razvijejo ljubezen do igre.

Ko ni na igrišču, je predvsem oče
Preberi še
Ko ni na igrišču, je predvsem oče
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo
Preberi še
Ljudje ne verjamejo, koliko poje: 'Je kot medved,' pravijo tisti, ki ga poznajo

Vir: Mozaiq Sports

vzgoja šport otroci Haaland nasveti za starše
Prejšnji članek
Svet slavnih

Miki Vlahovič drugič dedek: Hči Tia povila sina Lina

Naslednji članek
Novice

Prvi Mövenpick resort na Hrvaškem odpira vrata na Kvarnerju

24ur.com Kdo je nekdanja nogometašica, ki greje Haalandovo srce?
24ur.com Josip Iličić v Ljubljani treniral z mladimi naraščajniki
24ur.com Zapustil United in že blesti: Hojlunda primerjajo s Haalandom
24ur.com Izjemni Haaland: Ko sem utrujen svojemu telesu rečem, da nisem
24ur.com Haaland proti Sloveniji v vlogi kapetana
24ur.com Guardiola: Haaland je neverjeten lik, velik talent in rojen zmagovalec
24ur.com 'Haaland mi je rekel, naj ne grem žurat, jaz pa njemu, naj bo tiho'
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1798