Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha

Po besedah Alfa Ingveja Berntsena največja skrivnost Haalandovega razvoja ni bila posebna vadba ali zgodnja specializacija, ampak okolje, v katerem je lahko užival v nogometu. Trener je poudaril, da mora biti pri mladih igralcih na prvem mestu veselje do igre. "Otrokom pustite, da so otroci," je bilo eno glavnih sporočil iz njegovega intervjuja. Po njegovem mnenju mladi nogometaši ne smejo trenirati kot odrasli profesionalci, saj se njihovi možgani, sposobnosti odločanja in razumevanje igre še razvijajo.

Manj ukazovanja, več igre

Berntsen je trenerjem mladih igralcev svetoval, naj ne popravljajo vsake poteze in naj otrokom pustijo prostor za samostojno razmišljanje. Nogomet se po njegovem mnenju najbolje razvija takrat, ko igralci sami sprejemajo odločitve na igrišču. Namesto nenehnega dajanja navodil bi morali trenerji ustvariti okolje, v katerem otroci veliko igrajo, preizkušajo različne rešitve in razvijajo svojo nogometno inteligenco.

icon-expand Erling Haaland FOTO: AP

Haaland ni postal zvezdnik čez noč

Čeprav je danes znan po neverjetni fizični moči in izjemnem občutku za doseganje golov, je bil Haaland kot otrok po besedah trenerja precej drugačen. Bil je nekoliko suh in ni izstopal s fizično močjo, imel pa je hitrost, dobro tehniko, nogometno razmišljanje in predvsem izjemno delovno vnemo. Pri Bryne FK so se osredotočali predvsem na razvoj celotne skupine igralcev, ne zgolj na iskanje največjih talentov. Trener je izpostavil tri preprosta pravila, ki so jih morali upoštevati vsi: biti pravočasno na treningu, dati vse od sebe in se primerno obnašati. Prav vztrajnost in odnos do dela sta bila po njegovem mnenju med Haalandovimi največjimi prednostmi.

icon-expand Čeprav je danes znan po neverjetni fizični moči in izjemnem občutku za doseganje golov, je bil Haaland kot otrok po besedah trenerja precej drugačen. FOTO: AP

Ključ ni v zgodnjem pritisku

Kot poroča Mozaiq Sports, je Berntsen opozoril tudi na pogosto napako pri delu z mladimi športniki, pretiran pritisk in željo po hitrem uspehu. Po njegovem mnenju trenerji ne bi smeli že pri 10- ali 12-letnikih razmišljati samo o rezultatih, ampak predvsem o dolgoročnem razvoju igralca. Primer Haalanda po njegovih besedah dokazuje, da lahko najboljši rezultati pridejo takrat, ko otrok najprej vzljubi šport. Veliko igre, dobra družba, kakovostni treningi in možnost, da se igralec sam uči, so bili temelji, na katerih je zrasel eden največjih nogometnih zvezdnikov današnjega časa. Sporočilo prvega Haalandovega trenerja je zato preprosto: prihodnjih zvezdnikov ne ustvarjajo le zahtevni treningi, ampak predvsem okolje, v katerem otroci razvijejo ljubezen do igre.