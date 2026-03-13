Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'

Ameriška pevka Gwen Stefani je mati treh sinov, Jamesa McGregorja, Zuma Nesta Rocka in Apolla Bowieja Flynna Rossdala. V enem zadnjih intervjujev je opisala, kako je v poznih 30. in zgodnjih 40. letih začutila močno željo po še enem otroku. Čeprav je menila, da je že "prestara", se je v času priprav na starševstvo fizično in duhovno začela poglabljati v vero.
V intervjuju na platformi Hallow: Prayer & Meditation, ki se ukvarja z molitvijo in vero, je Stefanijeva pojasnila, da je v tem času imela globoke pogovore z dolgoletnim prijateljem, ki je prešel iz ateizma v vero in jo spodbudil k razmišljanju o Svetem pismu in duhovnosti. "Začelo me je prebujati," je povedala.
Gwen se je v intervjuju spomnila tudi ganljive izkušnje, ko je njen najstarejši sin Kingston, star okoli osem let, začel moliti: "Prosim, Bog, naj mama ima še enega otroka."
Povedala je, da ga nikoli ni učila moliti na tak način, to je bilo povsem njegovo. Čez približno štiri tedne je zanosila z mlajšim sinom Apollom, ki se je rodil, ko je imela 44 let. Stefani je ta dogodek opisala kot "popolno darilo in prvi čudež".
To izkušnjo je označila kot prelomno točko, ki je močno vplivala na njeno duhovno pot. Namesto da bi načrtovala to nosečnost, je to doživela kot nekaj, kar ji je pomagalo znova odkriti vero in jo premakniti v ospredje njenega življenja.
Stefanijeva je hkrati priznala, da se še vedno uči in poskuša razumeti svojo vero. Pojasnila je, da je bila vzgojena v katoliški družini, kar ji je že v otroštvu dalo temelje, vendar je šele pozneje, ko je iskala globlji duhovni smisel, ponovno prišla do svojih korenin.
Vir: Daily Times
