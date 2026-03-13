Znana pevka po zanositvi pri 43 letih: 'Zgodil se je pravi čudež'

Ameriška pevka Gwen Stefani je mati treh sinov, Jamesa McGregorja, Zuma Nesta Rocka in Apolla Bowieja Flynna Rossdala. V enem zadnjih intervjujev je opisala, kako je v poznih 30. in zgodnjih 40. letih začutila močno željo po še enem otroku. Čeprav je menila, da je že "prestara", se je v času priprav na starševstvo fizično in duhovno začela poglabljati v vero.

V intervjuju na platformi Hallow: Prayer & Meditation, ki se ukvarja z molitvijo in vero, je Stefanijeva pojasnila, da je v tem času imela globoke pogovore z dolgoletnim prijateljem, ki je prešel iz ateizma v vero in jo spodbudil k razmišljanju o Svetem pismu in duhovnosti. "Začelo me je prebujati," je povedala.

Gwen se je v intervjuju spomnila tudi ganljive izkušnje, ko je njen najstarejši sin Kingston, star okoli osem let, začel moliti: "Prosim, Bog, naj mama ima še enega otroka."