Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina

Slovenski 'sanjski moški' Gregor Čeglaj je popolnoma presenetil svoje sledilce. Najprej je v Instagram zgodbi objavil posnetek iz avtomobila, kjer je razkril, da sta s partnerko na poti v porodnišnico, le nekaj trenutkov kasneje pa še posnetek naravnost iz porodne sobe. Vse se je odvilo izjemno hitro. Čeglaj je najprej delil napet posnetek vožnje proti porodnišnici, kjer je bilo jasno, da gre zares. Kmalu zatem pa še utrinke iz bolniške sobe, kjer je čakal na prihod svojega prvega otroka.

icon-expand Gregor Čeglaj na poti v porodnišnico. FOTO: Instagram

Po burnem obdobju po šovu Sanjski moški je Gregor ljubezen našel daleč stran od oči javnosti. Danes je v zvezi z Američanko Katlyn, s katero živi v ZDA. Prav tam sta si ustvarila skupno življenje in zdaj še družino. V Ameriki živi tudi njegov brat dvojček, kar je bil eden od razlogov za selitev. Da pričakujeta prvega otroka, sta Gregor in Katlyn razkrila že leta 2025, ko sta na družbenih omrežjih objavila ganljiv video in zapisala, da dojenček prihaja aprila 2026. V zadnjih tednih pred porodom je bilo jasno, da se veliki trenutek hitro bliža, sam je namignil, da je do rojstva ostal le še mesec dni.

icon-expand Gregor Čeglaj je delil fotografijo iz porodne sobe. FOTO: Instagram

Po tridesetih urah poroda se je rodil zdrav fantek, ponosni očka pa je ob tem pripisal: "Naš mali princ je prispel! Dobrodošel, Kai Lucas Čeglaj. Rodil se je s težo 4350 g in dolžino 54 cm. Po 30 urah poroda je končno tukaj. Mamica in dojenček sta zdrava, mi pa smo presrečni."



Srečni družinici čestitamo!