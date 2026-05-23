Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok

"Vedno sva si želela veliko družino"

Par ima skupaj šest otrok: Megan, dvojčka Holly in Jacka, Matildo, Oscarja in najmlajšega Jesseja. Tana Ramsay je v intervjujih večkrat povedala, da je bila ideja o veliki družini prisotna že od začetka njunega odnosa, čeprav pot do starševstva ni bila preprosta. V zgodnejših letih sta se soočila tudi z zdravstvenimi izzivi pri zanositvi, zato sta si pri prvih otrocih pomagala z IVF postopki, kar je še dodatno vplivalo na njune odločitve glede širitve družine.

icon-expand Gordon Ramsay s hčerko Holly FOTO: Profimedia

Čustveni trenutek, ki je prevesil tehtnico

Tana Ramsay je v pogovorih razkrila, da je bila odločitev za še enega otroka povezana z zelo osebnim družinskim razmislekom, po eni strani z željo, da družina ostane povezana in "polna življenja", po drugi pa z zavedanjem, kako dragoceni so trenutki z otroki, ki hitro odraščajo. "Zgodil se je trenutek, ko sva opazovala svoje otroke med igro in me je Gordon vprašal, če se zavedam, kako tiho bo kmalu vse postalo v hiši. Takrat sva se zavedala, da si želiva še otrok," je pojasnila Tana. Po rojstvu najmlajšega sina Jesseja je Gordon Ramsay povedal, da je bila ideja o šestih otrocih "vedno nekakšen sanjski cilj", ki sta ga z ženo želela uresničiti, kljub temu da sta sprva razmišljala tudi o manjši družini.

icon-expand Gordon Ramsay FOTO: Profimedia

Mešanica veselja, tveganj in življenjskih odločitev