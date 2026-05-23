Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok

S.B.
Svet slavnih 0
23. 05. 2026 04.00

Gordon Ramsay in njegova žena Tana sta v več intervjujih in podcastih odkrito spregovorila o svoji družini in odločitvi, da imata skupaj šest otrok.

holly gordon ramsay

"Vedno sva si želela veliko družino"

Par ima skupaj šest otrok: Megan, dvojčka Holly in Jacka, Matildo, Oscarja in najmlajšega Jesseja. Tana Ramsay je v intervjujih večkrat povedala, da je bila ideja o veliki družini prisotna že od začetka njunega odnosa, čeprav pot do starševstva ni bila preprosta.

V zgodnejših letih sta se soočila tudi z zdravstvenimi izzivi pri zanositvi, zato sta si pri prvih otrocih pomagala z IVF postopki, kar je še dodatno vplivalo na njune odločitve glede širitve družine.

Gordon Ramsay s hčerko Holly
Gordon Ramsay s hčerko HollyFOTO: Profimedia

Čustveni trenutek, ki je prevesil tehtnico

Tana Ramsay je v pogovorih razkrila, da je bila odločitev za še enega otroka povezana z zelo osebnim družinskim razmislekom, po eni strani z željo, da družina ostane povezana in "polna življenja", po drugi pa z zavedanjem, kako dragoceni so trenutki z otroki, ki hitro odraščajo.

"Zgodil se je trenutek, ko sva opazovala svoje otroke med igro in me je Gordon vprašal, če se zavedam, kako tiho bo kmalu vse postalo v hiši. Takrat sva se zavedala, da si želiva še otrok," je pojasnila Tana.

Po rojstvu najmlajšega sina Jesseja je Gordon Ramsay povedal, da je bila ideja o šestih otrocih "vedno nekakšen sanjski cilj", ki sta ga z ženo želela uresničiti, kljub temu da sta sprva razmišljala tudi o manjši družini.

Gordon Ramsay
Gordon RamsayFOTO: Profimedia

Mešanica veselja, tveganj in življenjskih odločitev

Tana je v podcastih odkrito govorila tudi o tem, da vsaka nosečnost ni bila enaka in da je bila vsaka odločitev premišljena. Par je moral upoštevati tudi zdravstvene in življenjske okoliščine, kar je še dodatno oblikovalo njuno družinsko dinamiko.

Kljub izzivom pa oba poudarjata, da je bila odločitev za še enega otroka vedno povezana predvsem z željo po družini, ki ostaja tesno povezana tudi, ko otroci odrastejo.

Ta stroga vzgojna metoda Gordona Ramsayja vas bo presenetila
Gordon Ramsay premoženja ne bo zapustil svojim otrokom
Gordon Ramsay premoženja ne bo zapustil svojim otrokom
Gordon Ramsay premoženja ne bo zapustil svojim otrokom
Gordon Ramsay Tana Ramsay velika družina starševstvo družinska dinamika
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"

Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

