Gordon Ramsay je pred kratkim dopolnil 60 let, zdaj pa je v svojo bogato kariero dodal še eno veliko priznanje. Na hollywoodskem Pločniku slavnih v Los Angelesu so mu odkrili zvezdo, ki je posvečena njegovemu delu na televiziji. Gre za 2864. zvezdo na znameniti promenadi, Ramsay pa je postal prvi britanski kuharski mojster, ki je prejel to priznanje. Na slovesnosti sta ga spremljala žena Tana in hčerka Matilda, ki jo poznamo tudi pod vzdevkom Tilly. Med gosti so bili še igralec Bradley Cooper, komik Joel McHale in televizijska osebnost Lisa Vanderpump, ki sta se mu poklonila tudi z govoroma.

icon-expand Gordon Ramsay FOTO: Profimedia

Posebno zahvalo je namenil ženi in šestim otrokom

Čeprav je bil dan posvečen njegovim profesionalnim dosežkom, Ramsay v govoru ni pozabil na ljudi, ki so mu najpomembnejši. Posebej se je zahvalil svoji družini in omenil vseh šest otrok. Spomnil se je sina Jacka, ki služi v britanskih oboroženih silah in se slovesnosti ni mogel udeležiti. Omenil je tudi hčerko Megan, ki dela kot policistka, ter sinova Oscarja in Jesseja, za katera je hudomušno pripomnil, da ga vsak dan ohranjata mlajšega. Zahvalo je namenil tudi hčerki Tilly, ki je bila ob njem na slovesnosti. Gordon in Tana sta poročena od leta 1996. Poleg omenjenih otrok imata še hčerko Holly, ki bo kmalu postala mama.

icon-expand Njegova hčerka Holly bo kmalu postala mamica. FOTO: Profimedia

Ramsay bo prvič postal dedek

Prav prihod novega družinskega člana je bil eden najbolj prisrčnih trenutkov njegovega govora. Družina Ramsay postaja vse večja. "Čez nekaj dni bomo pozdravili prvega vnuka," je povedal 60-letni kuharski mojster. Njegova hčerka Holly pričakuje prvega otroka z možem Adamom Peatyjem, britanskim olimpijskim plavalcem. Novico o nosečnosti sta javno razkrila junija letos, ob tem pa sporočila, da pričakujeta deklico. Ramsay se je ob tem pošalil tudi na račun prihajajočega poroda. Povedal je, da so se spraševali, ali bi Holly lahko začela rojevati med letom, nato pa v šali predlagal, naj jo pripeljejo kar z letalom, da bi rodila med poletom. Že ob objavi nosečnosti je bodoči dedek na družbenih omrežjih zapisal, da bo zelo navdušen dedek, še posebej ob prihajajočem božiču.

icon-expand Gordon Ramsay FOTO: Profimedia

Priznanje za več kot 25 let televizijske kariere

Ramsay je svetovno prepoznavnost dosegel s kuharskimi oddajami, kot so Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares in MasterChef. Znan je po neposrednem načinu komunikacije, visokih pričakovanjih in pogosto precej ostrih komentarjih tekmovalcem. A za televizijskim obrazom se skriva tudi uspešen restavrater. Njegova londonska restavracija Restaurant Gordon Ramsay se lahko pohvali s tremi Michelinovimi zvezdicami, ki jih ohranja že od leta 2001. Ob prejemu priznanja je povedal, da je najsrečnejši kuhar na svetu, saj lahko vsak dan počne tisto, o čemer je sanjal. Pošalil se je tudi, da bo svojo zvezdo vsak teden osebno spoliral, obiskovalcem pa obljubil pripravo odličnih umešanih jajc.