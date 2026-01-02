Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim

Po uspešni karieri v Los Angelesu se je zvezdnik Goran Višnjić odločil, da zapusti vse, kar je dolga leta gradil, in se z družino preseli v Cornwall na jugozahodu Anglije. Tam družina uživa življenje na prostem – kolesari, surfa in preživlja čas v naravi. Glavni razlog za selitev je bila želja, da bi igralec, ko pride s snemanja, lahko preživel kakovosten čas z otroki na svežem zraku, hkrati pa ostal dovolj blizu družine na Hrvaškem.

"Preselili smo se v Anglijo, da bi otroci odraščali bolj zdravo, da lahko peš ali s kolesom hodijo v šolo in da imajo preprosto bolj naravno otroštvo, brez strahu pred množičnimi pokoli, ki so v zadnjem času vse pogostejši v Ameriki," je povedala soproga Eva Višnjić. Z njo se strinja tudi zvezdnik, ki je v podcastu Ane Radišić tudi razkril, zakaj se niso vrnili na Hrvaško. "Eden od razlogov, da smo v Angliji in ne na Hrvaškem, je ta, da me tam več ljudi pozna. Kolikor je to kdaj lahko koristno, saj ti morda kaj spregledajo, pa otroci skozi to vedno dobijo lasten pritisk. Otrokom tega ne želim – ne želim, da nosijo takšno 'prtljago'. Videl sem že veliko primerov, ko so otroci znanih staršev zaradi tega izgubili svojo pot."

Igralec je ob tem iskreno spregovoril tudi o tremi, s katero se srečuje kljub dolgoletnim izkušnjam. "S staranjem sem se naučil tremo preusmerjati v pozitivno smer. Tega ne znam narediti le pri avdicijah – še vedno jih ne maram, še posebej v živo. Če se moram posneti sam in poslati posnetek, je vse v redu, a avdicije v živo so nekaj, kar še vedno poskušam obvladati," je priznal.

Goran in Eva, hči znanega hrvaškega režiserja Antuna Vrdoljaka, sta poročena od leta 1999 in imata tri otroke. Leta 2007 sta posvojila sina Tina, po Tinu Ujeviću. Leta 2011 se jima je rodil prvi biološki otrok, sin Vig Leo, ki ga je rodila nadomestna mati. Leta 2013 sta posvojila še hčerko Sofijo Vivien.

Poleg tega ima zvezdnik iz izvenzakonske zveze s Šibenčanko Mirelo Rupić tudi hčerko Lano Lourdes, ki je bila pred kratkim izbrana za 35. kraljico Hrvaške in se bo udeležila tekmovanja za Kraljico sveta.