Redkokdo ve, da je hrvaški pevec oče štirih sinov

Oče štirih sinov
Po poročanju portala Story ima Goran Karan štiri sinove, ki jih je dobil v dveh različnih partnerskih zvezah. Dva sinova, Roko in Ivan, sta iz njegovega prvega zakona, medtem ko je z drugo partnerko dobil še dvojčka Mirana in Ivora. V intervjujih je pevec večkrat poudaril, da ga je očetovstvo močno spremenilo in mu dalo nov pogled na življenje.
Razhod in družinske preizkušnje
Karan je v preteklosti odkrito spregovoril o tem, da je bil razhod z nekdanjo ženo eden najtežjih trenutkov v njegovem življenju, predvsem zaradi oddaljenosti od otrok. Kljub temu je sčasoma zgradil stabilen odnos z vsemi svojimi sinovi.
Priznal je tudi, da v mladosti ni bil povsem pripravljen na očetovstvo, vendar ga je izkušnja z leti oblikovala v bolj odgovornega in čustveno zrelega človeka.
Čeprav je Goran Karan že od 90. let prisoten na glasbeni sceni in znan po uspešnicah, kot so Lipa si, lipa, Vagabundo in Ostani, se zavestno izogiba pretirani medijski izpostavljenosti.
Raje kot javno življenje izbira mirnejši tempo, kjer ima družina osrednjo vlogo. Njegovi bližnji pogosto poudarjajo, da je kljub slavi ostal prizemljen in močno povezan z domačim okoljem v Splitu.
Družina kot središče njegovega sveta
Karan je večkrat poudaril, da mu otroci predstavljajo največjo življenjsko oporo. Kljub ločenemu življenju z materami svojih otrok si prizadeva ohranjati tesne odnose in biti prisoten pri njihovem odraščanju.
Vir: Story.hr
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