Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Redkokdo ve, da je hrvaški pevec oče štirih sinov

S.B.
Svet slavnih 0
17. 06. 2026 04.00

Hrvaški pevec Goran Karan že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih imen dalmatinske glasbene scene, kljub temu pa svoj zasebni svet skrbno varuje pred javnostjo. Pevec redko govori o svoji družini, čeprav je prav ta eden najpomembnejših delov njegovega življenja.

Goran Karan

Oče štirih sinov

Po poročanju portala Story ima Goran Karan štiri sinove, ki jih je dobil v dveh različnih partnerskih zvezah. Dva sinova, Roko in Ivan, sta iz njegovega prvega zakona, medtem ko je z drugo partnerko dobil še dvojčka Mirana in Ivora. V intervjujih je pevec večkrat poudaril, da ga je očetovstvo močno spremenilo in mu dalo nov pogled na življenje.

Zaradi matere je trpel vse otroštvo
Preberi še
Zaradi matere je trpel vse otroštvo

Razhod in družinske preizkušnje

Karan je v preteklosti odkrito spregovoril o tem, da je bil razhod z nekdanjo ženo eden najtežjih trenutkov v njegovem življenju, predvsem zaradi oddaljenosti od otrok. Kljub temu je sčasoma zgradil stabilen odnos z vsemi svojimi sinovi.

Priznal je tudi, da v mladosti ni bil povsem pripravljen na očetovstvo, vendar ga je izkušnja z leti oblikovala v bolj odgovornega in čustveno zrelega človeka.

Goran Karan
Goran KaranFOTO: Miro Majcen

Čeprav je Goran Karan že od 90. let prisoten na glasbeni sceni in znan po uspešnicah, kot so Lipa si, lipa, Vagabundo in Ostani, se zavestno izogiba pretirani medijski izpostavljenosti.

Raje kot javno življenje izbira mirnejši tempo, kjer ima družina osrednjo vlogo. Njegovi bližnji pogosto poudarjajo, da je kljub slavi ostal prizemljen in močno povezan z domačim okoljem v Splitu.

Družina kot središče njegovega sveta

Karan je večkrat poudaril, da mu otroci predstavljajo največjo življenjsko oporo. Kljub ločenemu življenju z materami svojih otrok si prizadeva ohranjati tesne odnose in biti prisoten pri njihovem odraščanju.

Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Preberi še
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"

Vir: Story.hr

Goran Karan glasba oče družina dalmatinska glasba
Prejšnji članek
Svet slavnih

Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko

Naslednji članek
Svet slavnih

Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

Bibaleze.si Sin hrvaške glasbene legende: izrezan oče, a z edinstvenim slogom
24ur.com Kaja Vidmar razkrila začetnico sinovega imena
24ur.com Petar Grašo po rojstvu sina: Moj tast ni nikoli v življenju zamenjal plenice
24ur.com Severina in Igor sta se oddaljila, Severinin tast: Ne govorim z njima
24ur.com Petar Grašo o sinu: Vzgajava ga v dalmatinskem duhu
24ur.com Jon Bon Jovi o porokah svojih otrok: Ne povedo mi veliko
Bibaleze.si Titova prva žena: tragična zgodba o izgubi treh otrok
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768