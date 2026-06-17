Redkokdo ve, da je hrvaški pevec oče štirih sinov

Po poročanju portala Story ima Goran Karan štiri sinove, ki jih je dobil v dveh različnih partnerskih zvezah. Dva sinova, Roko in Ivan , sta iz njegovega prvega zakona, medtem ko je z drugo partnerko dobil še dvojčka Mirana in Ivora . V intervjujih je pevec večkrat poudaril, da ga je očetovstvo močno spremenilo in mu dalo nov pogled na življenje.

Karan je v preteklosti odkrito spregovoril o tem, da je bil razhod z nekdanjo ženo eden najtežjih trenutkov v njegovem življenju, predvsem zaradi oddaljenosti od otrok. Kljub temu je sčasoma zgradil stabilen odnos z vsemi svojimi sinovi.

Priznal je tudi, da v mladosti ni bil povsem pripravljen na očetovstvo, vendar ga je izkušnja z leti oblikovala v bolj odgovornega in čustveno zrelega človeka.