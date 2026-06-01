Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina

Emanuel je eden od dveh otrok, ki ju ima Goran z nekdanjo soprogo, manekenko Tatjana Dragović . Skupaj imata še hčerko Amber Mario Ivanišević . Par se je poročil leta 2009 po več letih zveze, nekaj let pozneje pa sta se razšla.

Goran Ivanišević , ki velja za enega največjih hrvaških športnikov vseh časov in zmagovalca turnirja Wimbledon leta 2001 , je sicer znan po tem, da zasebno življenje večinoma ohranja stran od medijske pozornosti. Kljub temu pa ob pomembnih družinskih trenutkih pogosto pokaže, kako pomembni so mu njegovi otroci.

Danes je nekdanji teniški as poročen z radijsko voditeljico Nives Ivanišević (rojeno Čanović), s katero ima sina Oliverja Ivaniševića. Družina pogosto preživlja čas skupaj, Goran pa večkrat poudari, da mu očetovska vloga pomeni veliko več kot športni uspehi.

Še posebej ponosen je tudi na Emanuela, ki je očitno podedoval očetovo ljubezen do športa. Mladenič se že vrsto let ukvarja s tenisom in je v preteklosti dosegal uspehe na mladinskih tekmovanjih.

Čeprav je Goran v karieri osvojil številne lovorike in se zapisal v zgodovino svetovnega tenisa, so trenutki, kot je sinova matura, tisti, ki imajo zanj posebno vrednost. Fotografija, ki jo je delil s sledilci, je hitro požela številne čestitke, mnogi pa so opazili tudi, kako zelo je Emanuel podoben svojemu slavnemu očetu.