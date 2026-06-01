Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina

S.B.
Svet slavnih 0
01. 06. 2026 10.00

Hrvaška teniška legenda Goran Ivanišević je na družbenih omrežjih delil fotografijo s sinom Emanuelom in ob njej ponosno pripisal le eno besedo: "Maturant". S tem je razkril, da je njegov sin zaključil pomembno življenjsko poglavje in stopa novim izzivom naproti.

goran ivanisevic

Goran Ivanišević, ki velja za enega največjih hrvaških športnikov vseh časov in zmagovalca turnirja Wimbledon leta 2001, je sicer znan po tem, da zasebno življenje večinoma ohranja stran od medijske pozornosti. Kljub temu pa ob pomembnih družinskih trenutkih pogosto pokaže, kako pomembni so mu njegovi otroci.

Emanuel je eden od dveh otrok, ki ju ima Goran z nekdanjo soprogo, manekenko Tatjana Dragović. Skupaj imata še hčerko Amber Mario Ivanišević. Par se je poročil leta 2009 po več letih zveze, nekaj let pozneje pa sta se razšla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes je nekdanji teniški as poročen z radijsko voditeljico Nives Ivanišević (rojeno Čanović), s katero ima sina Oliverja Ivaniševića. Družina pogosto preživlja čas skupaj, Goran pa večkrat poudari, da mu očetovska vloga pomeni veliko več kot športni uspehi.

Še posebej ponosen je tudi na Emanuela, ki je očitno podedoval očetovo ljubezen do športa. Mladenič se že vrsto let ukvarja s tenisom in je v preteklosti dosegal uspehe na mladinskih tekmovanjih.

Čeprav je Goran v karieri osvojil številne lovorike in se zapisal v zgodovino svetovnega tenisa, so trenutki, kot je sinova matura, tisti, ki imajo zanj posebno vrednost. Fotografija, ki jo je delil s sledilci, je hitro požela številne čestitke, mnogi pa so opazili tudi, kako zelo je Emanuel podoben svojemu slavnemu očetu. 

Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Preberi še
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Goran Ivanišević matura družina Emanuel Ivanišević starševstvo
Prejšnji članek
Svet slavnih

Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina

Naslednji članek
Svet slavnih

Branko Đurić Đuro hčerko poimenoval po jogurtu

Bibaleze.si Redka objava Gorana Ivaniševića: poglejte, kako odrasel je že njegov sin Emanuel
24ur.com Brata umrla v razmaku ene ure: drugi, ko je slišal novico o smrti prvega
Zadovoljna.si Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Bibaleze.si Andrej Škufca: 'Iskrica med nama je bila močna in še vedno traja'
24ur.com V Dubrovniku sin ustrelil očeta, nato pa poklical policijo in zbežal
Zadovoljna.si Vsi govorijo o njegovem sinu. Ko ga boste videli, vam bo jasno, zakaj
24ur.com Stanislav: Če bi bil Žan njegov sin, bi ga dal čez kolena
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734