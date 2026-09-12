Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali

Gisele Bündchen je sina z možem Joaquimom Valentejem dobila februarja lani. Poleg najmlajšega otroka ima še 16-letnega sina Benjamina in 13-letno hčer Vivian, ki ju ima z nekdanjim možem Tomom Bradyjem.

"Imeti otroka v tem obdobju mojega življenja je darilo"

V intervjuju za revijo i-D je Gisele spregovorila o tem, kako drugače danes doživlja materinstvo kot nekoč. Povedala je, da je prihod otroka v tem trenutku njenega življenja zanjo darilo, saj je danes v drugačnem življenjskem obdobju. Kot je pojasnila, nima več občutka, da bi morala karkoli dokazovati, niti se ne obremenjuje toliko z mnenji drugih ljudi. Prav to je ena od pomembnih sprememb, ki jih je prineslo materinstvo v štiridesetih. Gisele danes pravi, da se ne želi več definirati skozi pričakovanja drugih, temveč želi sama izbrati, kako bo živela svoje življenje.

icon-expand Gisele Bündchen FOTO: Profimedia

Zaradi otrok zavrne skoraj vse poslovne ponudbe

Čeprav je njena kariera še vedno zelo uspešna, pravi, da danes pri sprejemanju poslovnih ponudb najprej pomisli na svoje otroke. Kot je povedala za i-D, zavrne kar 99 odstotkov službenih ponudb, ki jih prejme. Pri vsaki se vpraša, ali bi zaradi dela zamudila pomemben trenutek v življenju svojih otrok, na primer hčerin odbojkarski trening oziroma tekmo, obisk parka s sinom ali trenutek, ko najstarejši sin vrti glasbo. To ne pomeni, da je svojo kariero opustila. Pomeni pa, da se je spremenil način, kako ocenjuje priložnosti. Ko je bila mlajša, je bila kariera velik del njenega življenja. Danes pa očitno veliko večjo težo pripisuje temu, kako bo preživela svoj čas.

Tretje materinstvo je spremenilo njene prioritete

Bündchenova je že pred časom pokazala, da ji je po rojstvu najmlajšega otroka pomemben predvsem čas z družino. Ob koncu leta 2025 je na Instagramu zapisala, da jo je ponovno materinstvo globoko spremenilo, njen čas, prioritete in srce. Govorila je o posebnih trenutkih, ki jih je doživela kot mama, ter o osebni rasti, ki jo je prineslo novo življenjsko obdobje. Tudi v pogovoru za Vogue Francija je po rojstvu najmlajšega sina govorila o tem, kako se je moral prilagoditi njen vsakdan. Ko je dojenček začel spati celo noč, je lažje ponovno vzpostavila svojo dnevno rutino. Ob tem pa je poudarila, kako dragoceno ji je, da je lahko doma z otroki in uživa v njihovem odraščanju.

Pri 44 letih je v materinstvo vstopila drugačna Gisele

Gisele je bila ob rojstvu tretjega otroka že mama dvema otrokoma, zato je bilo njeno doživljanje novega materinstva drugačno. Najstarejši sin Benjamin je bil ob rojstvu bratca že najstnik, hčer Vivian pa prav tako čaka obdobje odraščanja. Družina je tako vstopila v povsem novo dinamiko, v kateri ima mama hkrati dojenčka in dva starejša otroka z lastnimi interesi, obveznostmi in potrebami.

icon-expand Gisele Bundchen s sinom FOTO: Profimedia

"Ne določajo me mnenja drugih"

Eden najbolj zanimivih delov njenega novega intervjuja je povezan prav z odnosom do pričakovanj okolice. Manekenka je povedala, da je danes ne določajo več mnenja drugih ljudi. Sama želi odločati, kako bo živela svoje življenje. To je precej drugačna perspektiva od tiste, ki jo pogosto vidimo pri slavnih ženskah, ki so pod velikim pritiskom javnosti, kako izgledajo, koliko delajo, kdaj imajo otroke in kako hitro se po porodu vrnejo na delo. Gisele pa se je odločila, da bo pri svojih 40-ih letih merila uspeh drugače. Namesto vprašanja, koliko poslovnih priložnosti lahko sprejme, si zastavlja vprašanje, česa zaradi njih ne bi smela zamuditi.

Kariera ali družina? Gisele pravi, da ni treba izbrati samo enega

Njena zgodba odpira tudi širše vprašanje, s katerim se srečujejo številne mame: Ali je mogoče imeti uspešno kariero in hkrati ohraniti dovolj časa za družino? Gisele s svojimi besedami ne zatrjuje, da je treba kariero postaviti na stran. Njena odločitev je bolj individualna: izbere samo tiste priložnosti, ki se ji zdijo vredne časa, ki ga bo zaradi njih namenila stran od otrok.