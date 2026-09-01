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Nevesta, o kateri so vsi govorili, pričakuje otroka

S.B.
Svet slavnih 0
01. 09. 2026 11.27

Gia Fleur, ena najbolj prepoznavnih in kontroverznih nevest 13. sezone avstralskega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, je po koncu televizijske ljubezenske zgodbe doživela velik preobrat. Z izbrancem Alanom Wallaceom pričakuje otroka.

gia, fleur

Za 36-letno Gio bo to drugi otrok, za Alana pa prvi. Gia ima iz prejšnje zveze že desetletno hčerko Willo, ki se novega družinskega člana oziroma članice že veseli. Par je pozneje razkril tudi, da pričakujeta deklico.

Gia je priznala, da je bilo prvo trimesečje zanjo precej zahtevno, a da je bila hkrati presrečna, ko je izvedela, da bo znova postala mama. Po poročanju avstralskih medijev naj bi deklica na svet prijokala v začetku januarja 2027.

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Od propadlega televizijskega zakona do nove ljubezni

Giino zasebno življenje se je po snemanju precej hitro obrnilo na glavo.

V 13. sezoni Poroke na prvi pogled: Avstralija so jo strokovnjaki združili s Scottom McCristalom. Na začetku je njuna zveza delovala obetavno in par je veljal za enega zanimivejših dvojcev sezone.

Toda njuna zgodba se je proti koncu eksperimenta precej zapletla.

Scott je bil vse bolj nezadovoljen z dogajanjem okoli njunega odnosa, Gia pa je kasneje priznala, da je v odnos vnašala tudi lastne strahove in težave. Po njenih besedah je eksperiment pri njej odprl stvari, na katerih je morala še delati. Ob koncu oddaje sta se razšla.

Njuna televizijska ljubezenska zgodba se tako ni končala s srečnim koncem, Gia pa je srečo očitno našla kmalu zatem.

Poroka na prvi pogled: Avstralija.
Poroka na prvi pogled: Avstralija.FOTO: VOYO

Kdo je Alan Wallace?

Alana Wallacea gledalci resničnostnih šovov sicer že poznajo.

Nastopil je v drugi sezoni avstralskega šova Love Triangle, kjer je leta 2023 iskal ljubezen. Gre za karizmatičnega električarja in nekdanjega polprofesionalnega igralca avstralskega nogometa.

V oddaji je bil postavljen v ljubezenski trikotnik, vendar takrat ni našel prave povezave z nobeno od svojih izbrank in je šov zapustil samski. Z Gio pa je očitno zgodba drugačna.

Ko sta razmerje javno potrdila, je Gia svojo novo ljubezen opisala zelo samozavestno. Na družbenih omrežjih je Alana označila za "ljubezen svojega življenja" in poudarila, da njuna zveza ni bila ustvarjena zaradi promocije ali maščevanja nekdanjemu možu iz šova.

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Gia je bila ena najbolj kontroverznih nevest sezone

Čeprav je danes v ospredju predvsem njena nosečnost, je v letošnji sezoni MAFS poskrbela za precej drame.

Posebej odmeven je bil njen odnos z drugo nevesto Bec Zacharia. Sprva sta bili izraziti tekmici, njun konflikt pa se je skozi sezono večkrat stopnjeval. Kasneje sta presenetljivo zakopali bojno sekiro in celo skupaj kritizirali svoja televizijska moža. Njun odnos je bil eden najbolj turbulentnih prijateljstev oziroma sovraštev sezone.

Gia se je znašla tudi v središču več drugih konfliktov

V eni od bolj dramatičnih zgodb je razkrivala zasebna sporočila in posnetke pogovorov, zaradi česar je bila deležna številnih kritik. V oddaji MAFS: After The Dinner Party so pozneje prikazali tudi dodatne posnetke, ki so še bolj razburkali razprave o njeni vlogi pri konfliktih med tekmovalci.

Sama je po koncu snemanja večkrat kritizirala tudi način ustvarjanja oddaje in dejala, da se je po predvajanju posameznih epizod težko spopadala z odzivi javnosti in spletnimi komentarji.

Gia je veljala za eno najbolj kontravernih udeleženk šova.
Gia je veljala za eno najbolj kontravernih udeleženk šova.FOTO: Profimedia

Kaj sploh je koncept oddaje Poroka na prvi pogled?

Poroka na prvi pogled: Avstralija oziroma Married at First Sight Australia je resničnostni šov, v katerem strokovnjaki na podlagi različnih kriterijev povežejo samske udeležence v pare.

Ti se prvič srečajo na lastni televizijski poroki, nato pa skupaj preizkušajo, ali bi lahko iz dogovorjenega eksperimenta nastala prava ljubezenska zveza. Sezona je bila na avstralskem kanalu Nine predvajana leta 2026. V njej so sodelovali številni pari, med njimi tudi Gia in Scott. Oddajo pa si lahko ogledate tudi tukaj.

Oddaja je znana po zelo intenzivnih odnosih, večerjah, na katerih tekmovalci javno razpravljajo o svojih zvezah, ceremonijah odločanja in številnih konfliktih med udeleženci. 

Prav zato so nekateri tekmovalci po koncu snemanja deležni velike medijske pozornosti, tudi dolgo po tem, ko se eksperiment konča.

Tokrat pa je Gia dobila svoj srečni konec

Čeprav se je njena televizijska poroka končala precej drugače, kot je verjetno pričakovala, je Gia po koncu šova našla novo ljubezen. Po besedah resničnostne zvezdnice je bila želja po še enem otroku nekaj, o čemer sta bila z Alanom usklajena že od začetka njune zveze.

In tako je zgodba ene najbolj kontroverznih nevest sezone dobila precej nepričakovan epilog. Na televiziji ji zakon ni uspel. V zasebnem življenju pa je očitno našla nekaj, česar na poroki na prvi pogled ni pričakovala: ljubezen in novo družino.

Vse dele oddaje Poroka na prvi pogled: Avstralija si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

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Vir: VOYO, Nine

Gia Fleur Poroka na prvi pogled nosečnost resničnostni šov starševstvo
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