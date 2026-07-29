Piqué z otrokoma užival v vodnem parku, Shakira pa z nekdanjim partnerjem

Piqué dan preživel z Milanom in Sasho

Gerard Piqué je bil opažen v družbi svojih dveh sinov, 13-letnega Milana in 11-letnega Sashe, ko so skupaj uživali v poletnem dnevu v vodnem parku v Španiji. Nekdanji nogometaš Barcelone je bil tokrat v povsem očetovski vlogi, daleč stran od nogometnih zelenic in medijske pozornosti, ki ga pogosto spremlja. Fotografije in posnetki na družabnih omrežjih prikazujejo družinsko sproščeno vzdušje, saj so si oče in sinova privoščili zabavo na vodnih atrakcijah ter skupen oddih med počitnicami. Po ločitvi od Shakire sta se nekdanja partnerja dogovorila za ureditev skrbništva, pri čemer otroka čas preživljata z obema staršema.

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Shakira presenetila z objemom nekdanjega ljubezenskega partnerja

Medtem pa je za veliko presenečenje poskrbela Shakira. Kolumbijska pevka se je v Dominikanski republiki srečala z Antoniom de la Rúo, s katerim je bila v zvezi več kot desetletje, še preden je spoznala Piquéja. Skupna fotografija, na kateri sta videti sproščena in nasmejana, je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Njuno srečanje je sprožilo številna ugibanja o tem, ali gre za morebitno ponovno zbližanje, vendar za zdaj ni nobene potrditve, da bi bila nekdanja partnerja ponovno v romantičnem odnosu. Bolj verjetno je, da gre za prijateljsko srečanje po več letih, saj sta po razhodu ohranila medsebojno spoštovanje.

Ljubezenska zgodba, ki je trajala več kot desetletje

Shakira in Antonio de la Rúa sta bila skupaj približno enajst let. Argentinski podjetnik, sin nekdanjega argentinskega predsednika Fernanda de la Rúe, je bil v pomembnem obdobju tudi del pevkinega poslovnega okolja. Njuna zveza se je končala leta 2011, kmalu zatem pa je Shakira začela razmerje z Gerardom Piquéjem, s katerim je kasneje dobila sinova. Prav zaradi njune skupne zgodovine je bilo njuno ponovno pojavljanje v javnosti toliko bolj odmevno. Fotografija je nastala v času, ko Shakira zaključuje eno od pomembnih obdobij svoje kariere in nadaljuje svetovno turnejo.

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Nova poglavja za Shakiro in Piquéja

Po zelo javnem razhodu leta 2022 sta oba zgradila novo življenje. Shakira se je z otrokoma preselila v Miami, kjer se je osredotočila na glasbo in svojo kariero, Piqué pa ostaja povezan s Španijo in svojimi poslovnimi projekti.