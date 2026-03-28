To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču

Eden najbolj prepoznavnih obrazov Formule 1, španski dirkač Fernando Alonso, je doživel posebno življenjsko prelomnico. Pri 44 letih je prvič postal oče, s čimer se je njegovo življenje obrnilo v povsem novo smer, daleč od hitrosti, adrenalina in napetosti dirkališč.

Novico o rojstvu otroka je Alonso sprejel v času, ko se je sezona Formule 1 že začela. Kljub profesionalnim obveznostim je dal prednost družini in bil ob partnerici v enem najpomembnejših trenutkov svojega življenja. Ta odločitev je pokazala njegovo bolj osebno, človeško plat, ki je navijači morda niso vajeni videti.

Njegova partnerica, Melissa Jiménez, je uspešna športna novinarka, ki že dolga leta spremlja motošport. Par svojo zvezo večinoma ohranja stran od oči javnosti, zato je bila novica o rojstvu še toliko bolj presenetljiva in odmevna.