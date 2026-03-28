To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču

S.B.
Svet slavnih 0
28. 03. 2026 06.22

Fernando Alonso je ime, ki ga pozna skoraj vsak ljubitelj motošporta. Dvakratni svetovni prvak Formule 1 in eden najuspešnejših dirkačev svoje generacije že več kot dve desetletji navdušuje z izjemnim talentom, vztrajnostjo in tekmovalnim duhom. Kljub dolgi in bogati karieri še vedno ostaja aktiven na vrhunskem nivoju, hkrati pa se njegovo življenje vse bolj odvija tudi zunaj dirkališč, saj je pri 44 letih prvič postal oče.

Fernando Alonso

Eden najbolj prepoznavnih obrazov Formule 1, španski dirkač Fernando Alonso, je doživel posebno življenjsko prelomnico. Pri 44 letih je prvič postal oče, s čimer se je njegovo življenje obrnilo v povsem novo smer, daleč od hitrosti, adrenalina in napetosti dirkališč.

Novico o rojstvu otroka je Alonso sprejel v času, ko se je sezona Formule 1 že začela. Kljub profesionalnim obveznostim je dal prednost družini in bil ob partnerici v enem najpomembnejših trenutkov svojega življenja. Ta odločitev je pokazala njegovo bolj osebno, človeško plat, ki je navijači morda niso vajeni videti.

Njegova partnerica, Melissa Jiménez, je uspešna športna novinarka, ki že dolga leta spremlja motošport. Par svojo zvezo večinoma ohranja stran od oči javnosti, zato je bila novica o rojstvu še toliko bolj presenetljiva in odmevna.

Fernando Alonso, Melissa Jimenez
Fernando Alonso, Melissa JimenezFOTO: Profimedia

Za Alonsa, ki je vajen pritiska, tekmovanj in natančnosti, očetovstvo predstavlja povsem drugačen izziv. Sam je ob tem priznal, da gre za eno najbolj čustvenih izkušenj v njegovem življenju. Po njegovih besedah sta tako partnerica kot novorojenček dobro, kar je zanj največje olajšanje.

Čeprav je v karieri dosegel skoraj vse, od naslovov svetovnega prvaka do zmag na najprestižnejših dirkah, zdaj stopa v novo, neznano poglavje, kjer rezultatov ne merijo sekunde, temveč trenutki.

Vprašanje, ki se ob tem poraja, je, kako bo očetovstvo vplivalo na njegovo nadaljnjo kariero v Formuli 1. Alonso je znan po svoji predanosti in vztrajnosti, zato mnogi verjamejo, da bo znal najti ravnotežje med dirkanjem in družinskim življenjem.

Prav tako pa ni skrivnost, da se približuje zaključku njegove izjemne kariere. Nova življenjska vloga bi lahko vplivala na njegove prihodnje odločitve, bodisi glede nadaljevanja dirkanja bodisi glede umika iz športa.

Fernando Alonso
Fernando AlonsoFOTO: AP

Njegovo življenje je bilo doslej zaznamovano s hitrostjo, tveganjem in tekmovalnostjo. Zdaj pa se odpira poglavje, kjer bodo v ospredju družina, odgovornost in povsem drugačne vrednote, tiste, ki jih prinaša starševstvo.

Ne zamudite dirkaškega spektakla ta vikend! Sezona Formule 1 2026 prihaja, zato se nam pridružite ob spremljanju dirk in doživite napetost, hitrost ter boj za vsako tisočinko sekunde v živo. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Prenose dirk F1, F2, F3 in Porsche Supercup lahko v živo spremljate na VOYO.

 

 

Vir: El Pais, The News International

Prejšnji članek
Svet slavnih

Bivši mož Jennifer Lopez razkril: z Nadio Ferreira pričakujeta deklico

Naslednji članek
Svet slavnih

Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

