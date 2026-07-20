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Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica

S.B.
Svet slavnih 0
20. 07. 2026 10.58

Ko je španski nogometni reprezentant Fabián Ruiz po doseženem golu pripravil posebno slavje z žogo pod majico in gesto, ki je spominjala na nosečniški trebušček, je hitro postalo jasno, da nogometaš praznuje veliko osebno novico. Z ženo Roso Pereira namreč pričakujeta prvega otroka.

rosa Pereira

Čeprav je Fabián Ruiz eno najbolj prepoznavnih imen španskega nogometa in igralec kluba Paris Saint-Germain FC, se njegova partnerka večinoma drži stran od medijske pozornosti. Rosa Pereira je javnosti zanimiva predvsem zaradi ljubezenske zgodbe z nogometašem, sama pa gradi precej bolj zasebno življenje.

Izobražena Sevillčanka, ki podpira nogometaša na njegovi poti

Rosa Pereira prihaja iz Seville v Španiji. Je izobražena psihologinja, ukvarjala pa naj bi se tudi z ustvarjanjem vsebin in modnim svetom. Na družbenih omrežjih občasno deli utrinke iz svojega življenja, potovanj in trenutkov ob Fabiánu, vendar ostaja precej bolj zasebna kot številne druge partnerke znanih športnikov.

Rosa in Fabián naj bi svojo zvezo začela graditi okoli leta 2022, v javnosti pa sta se kot par bolj izpostavila leto pozneje. Njuna ljubezenska zgodba je bila dolgo skrita pred očmi javnosti, saj oba cenita zasebnost in svoje osebno življenje redko postavljata v ospredje.

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Ljubezen, poroka in nova življenjska vloga

Rosa in Fabián sta svojo zvezo kronala s poroko leta 2025. Zdaj pa ju čaka še ena velika življenjska sprememba, postala bosta starša. Veselo novico sta delila tudi s svojimi sledilci in razkrila, da pričakujeta sina.

Za Ruiza je to posebno obdobje tudi na športnem področju. Nogometaš, ki nastopa za špansko reprezentanco in enega največjih evropskih klubov, je ob pomembnem trenutku svojo največjo zmago posvetil prav družini, ki se bo kmalu povečala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ženska, ki stoji ob strani nogometnemu zvezdniku

Čeprav Rosa ni klasična predstavnica sveta slavnih in se ne pojavlja pogosto v medijih, je s svojo podporo pomemben del življenja Fabiána Ruiza. 

Zdaj pa se njuno največje poglavje šele začenja, prihod prvega otroka, ki bo njuno življenje spremenil bolj kot katerakoli nogometna zmaga.

Fabián Ruiz Rosa Pereira dojenček zvezdniško starševstvo nosečnost
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