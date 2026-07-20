Vsi govorijo o njej: Noseča žena nogometnega zvezdnika je prava lepotica

Čeprav je Fabián Ruiz eno najbolj prepoznavnih imen španskega nogometa in igralec kluba Paris Saint-Germain FC, se njegova partnerka večinoma drži stran od medijske pozornosti. Rosa Pereira je javnosti zanimiva predvsem zaradi ljubezenske zgodbe z nogometašem, sama pa gradi precej bolj zasebno življenje.

Izobražena Sevillčanka, ki podpira nogometaša na njegovi poti

Rosa Pereira prihaja iz Seville v Španiji. Je izobražena psihologinja, ukvarjala pa naj bi se tudi z ustvarjanjem vsebin in modnim svetom. Na družbenih omrežjih občasno deli utrinke iz svojega življenja, potovanj in trenutkov ob Fabiánu, vendar ostaja precej bolj zasebna kot številne druge partnerke znanih športnikov. Rosa in Fabián naj bi svojo zvezo začela graditi okoli leta 2022, v javnosti pa sta se kot par bolj izpostavila leto pozneje. Njuna ljubezenska zgodba je bila dolgo skrita pred očmi javnosti, saj oba cenita zasebnost in svoje osebno življenje redko postavljata v ospredje.

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Ljubezen, poroka in nova življenjska vloga

Rosa in Fabián sta svojo zvezo kronala s poroko leta 2025. Zdaj pa ju čaka še ena velika življenjska sprememba, postala bosta starša. Veselo novico sta delila tudi s svojimi sledilci in razkrila, da pričakujeta sina. Za Ruiza je to posebno obdobje tudi na športnem področju. Nogometaš, ki nastopa za špansko reprezentanco in enega največjih evropskih klubov, je ob pomembnem trenutku svojo največjo zmago posvetil prav družini, ki se bo kmalu povečala.

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Ženska, ki stoji ob strani nogometnemu zvezdniku