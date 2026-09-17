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Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah

S.B.
Svet slavnih 0
17. 09. 2026 09.24

Na beneški rdeči preprogi je pritegnila pozornost mlada igralka, ki je številne spomnila na njeno slavno mamo. Ever Gabo Anderson, hčerka igralke in nekdanje manekenke Mille Jovovich, se je na 83. beneškem filmskem festivalu predstavila ob filmu Father Joe.

ever gabo anderson

Ever Anderson je v Benetke prišla zaradi predstavitve trilerja Father Joe, v katerem igra ob Kieferju Sutherlandu in Alu Pacinu. Za 18-letnico je bil to pomemben trenutek, saj je stopila na eno najbolj prepoznavnih evropskih filmskih prizorišč.

Podoba, ki spominja na slavno mamo

Ko so se v javnosti pojavile fotografije Ever Anderson, so se pojavile tudi primerjave z njeno mamo, Millo Jovovich. Primerjava je še posebej zanimiva zaradi Millinega videza iz obdobja njene zgodnejše kariere.

Milla Jovovich je zaslovela kot manekenka in igralka, gledalci pa jo poznajo predvsem po vlogah v filmih The Fifth Element in franšizi Resident Evil. V devetdesetih in poznejših letih je postala prepoznaven obraz akcijskega in znanstvenofantastičnega filma.

Toda Ever v Benetkah ni opozorila nase samo zaradi družinske podobnosti. Pozornost je pritegnila tudi z modnimi izbirami, ki kažejo na njeno lastno zanimanje za slog in filmsko podobo.

Vsi so opazili podobnost s slavno mamo Millo.
Vsi so opazili podobnost s slavno mamo Millo.FOTO: Profimedia

Na rdeči preprogi v kreacijah Dior

Ever je v Benetkah predstavila več modnih videzov, med katerimi sta izstopali kreaciji modne hiše Dior. Za premiero filma je izbrala elegantno obleko v kremastem odtenku, okrašeno z bisernimi nitmi in bleščicami. Na drugem dogodku se je pojavila v rožnati obleki iz kolekcije Dior jesen 2026, ki jo je zaznamovalo bogato drapiranje.

Revija Vogue je ob njenem nastopu poudarila, da Ever razvija svoj modni izraz, ki se sicer navezuje na estetiko njene mame, vendar se od nje tudi odmika. Milla Jovovich je bila namreč poleg igralske kariere povezana tudi z modnim oblikovanjem. Leta 2003 je s Carmen Hawk soustanovila znamko Jovovich-Hawk, ki je slovela po vintage navdihnjenih kosih, čipki in boemskih elementih.

Hčerka Mille Jovovich stopa po njenih igralskih stopinjah.
Hčerka Mille Jovovich stopa po njenih igralskih stopinjah.FOTO: Profimedia

Hčerka Mille Jovovich stopa po njenih igralskih stopinjah

Ever Gabo Anderson se je rodila 3. novembra 2007 v Los Angelesu. Je najstarejša hčerka Mille Jovovich in britanskega filmskega režiserja Paula W. S. Andersona. Par ima še dve hčerki, Dashiel in Osian.

Njena igralska pot se je začela že v otroštvu. Leta 2016 je nastopila v filmu Resident Evil: The Final Chapter, ki ga je režiral njen oče, v njem pa je njena mama igrala odraslo različico lika Alice. Pozneje je zaigrala tudi mlado Natasho Romanoff v filmu Black Widow in Wendy Darling v Disneyjevi različici Peter Pan & Wendy.

Ever se ne posveča samo igranju. Leta 2024 je režirala kratki film Almost Seventeen, s čimer je pokazala zanimanje tudi za ustvarjanje za kamero.

Milla Jovovich
Milla JovovichFOTO: AP

Mama je bila med prvimi, ki jim je sporočila veselo novico

V intervjuju za Vogue je Ever razkrila, da je bila Milla zelo srečna zaradi njenega nastopa v Benetkah. Po njenih besedah jo je poklicala takoj po dogodku, da bi ji povedala, kako je vse potekalo.

"Bila je tako srečna zame," je o odzivu svoje mame povedala mlada igralka.

Milla Jovovich je sicer že večkrat javno pokazala ponos na svojo najstarejšo hčerko, ki se počasi uveljavlja v svetu filma. Ever pa je v Benetkah dobila priložnost, da jo občinstvo spozna ne le kot hčerko slavne igralke, temveč tudi kot mlado igralko z lastnimi ambicijami.

Podobnost med mamo in hčerko je nedvomno pritegnila pozornost, a Ever s svojimi filmskimi vlogami in modnimi nastopi piše tudi svojo zgodbo.

Viri: InStyle, Vogue

Ever Anderson Milla Jovovich Beneški filmski festival igralstvo Dior
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