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Rodila je pri 43 letih, njen sin pa zdaj že praznuje 8 let

S.B.
Svet slavnih 1
23. 06. 2026 10.18

Čeprav jo svet pozna kot eno najbolj prepoznavnih igralk Hollywooda, se je Eva Longoria tokrat oglasila kot ponosna mama. Ob 8. rojstnem dnevu svojega sina Santiaga je delila serijo družinskih fotografij, ki so hitro preplavile družbena omrežja in stopile srca njenih oboževalcev po vsem svetu.

48-letna igralka Eva Longoria

Ob tej priložnosti je Eva na družbenih omrežjih objavila kolaž fotografij z družinskega praznovanja in dodala iskren zapis: "Najlepši trenutki ob praznovanju Santiovega rojstnega dne ta konec tedna. Ljudje, imam 8-letnika!!" s katerim je navdušila in ganila svoje oboževalce po vsem svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sin, ki ji je spremenil življenje

Santiago Enrique Bastón, ki ga doma kličejo kar Santi, se je rodil leta 2018 in je edini otrok Eve Longorie. Igralka je večkrat poudarila, da ji je materinstvo popolnoma spremenilo pogled na življenje in prioritete, saj danes družino postavlja na prvo mesto.

Eva je postala mama pri 43 letih, sina pa je dobila s pomočjo nadomestne matere. Oče otroka je njen mož, mehiški poslovnež José Bastón, s katerim se je poročila leta 2016.

Eva Longoria
Eva LongoriaFOTO: Profimedia

Materinstvo kot najlepša vloga

Eva Longoria pogosto v intervjujih poudarja, da je materinstvo njena najpomembnejša in najlepša vloga. Kljub uspešni karieri v Hollywoodu se trudi, da čim več časa preživi s sinom in ustvarja čim bolj "normalno" družinsko življenje.

Poudarja tudi, da jo je sin naučil potrpežljivosti, prisotnosti v trenutku in veselja do malih stvari, ki jih je v hitrem tempu kariere prej pogosto spregledala.

Srečni trenutki iz zasebnosti

Ob fotografijah, ki jih je delila, je jasno, da Longorijeva kljub hollywoodskemu sijaju največjo srečo najde prav v preprostih družinskih trenutkih. Rojstni dnevi, kot je Santiagov, so zanjo predvsem opomnik, kako hitro raste njen sin in kako dragoceni so trenutki, ki jih preživijo skupaj stran od kamer.

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Komentarji (1)

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golika 23. 06. 2026 11.12
Uspešna kariera v Hollywoodu? Kje pa te je ta kariera jaz je ne vidim....
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