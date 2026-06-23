Rodila je pri 43 letih, njen sin pa zdaj že praznuje 8 let

Ob tej priložnosti je Eva na družbenih omrežjih objavila kolaž fotografij z družinskega praznovanja in dodala iskren zapis: "Najlepši trenutki ob praznovanju Santiovega rojstnega dne ta konec tedna. Ljudje, imam 8-letnika!!" s katerim je navdušila in ganila svoje oboževalce po vsem svetu.
Sin, ki ji je spremenil življenje
Santiago Enrique Bastón, ki ga doma kličejo kar Santi, se je rodil leta 2018 in je edini otrok Eve Longorie. Igralka je večkrat poudarila, da ji je materinstvo popolnoma spremenilo pogled na življenje in prioritete, saj danes družino postavlja na prvo mesto.
Eva je postala mama pri 43 letih, sina pa je dobila s pomočjo nadomestne matere. Oče otroka je njen mož, mehiški poslovnež José Bastón, s katerim se je poročila leta 2016.
Materinstvo kot najlepša vloga
Eva Longoria pogosto v intervjujih poudarja, da je materinstvo njena najpomembnejša in najlepša vloga. Kljub uspešni karieri v Hollywoodu se trudi, da čim več časa preživi s sinom in ustvarja čim bolj "normalno" družinsko življenje.
Poudarja tudi, da jo je sin naučil potrpežljivosti, prisotnosti v trenutku in veselja do malih stvari, ki jih je v hitrem tempu kariere prej pogosto spregledala.
Srečni trenutki iz zasebnosti
Ob fotografijah, ki jih je delila, je jasno, da Longorijeva kljub hollywoodskemu sijaju največjo srečo najde prav v preprostih družinskih trenutkih. Rojstni dnevi, kot je Santiagov, so zanjo predvsem opomnik, kako hitro raste njen sin in kako dragoceni so trenutki, ki jih preživijo skupaj stran od kamer.
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