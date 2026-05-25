Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka

Slovenska komičarka, vlogerka, vplivnica in mama treh otrok Eva Kljun je svoje sledilce znova nasmejala z utrinkom iz družinskega življenja. Tokrat je objavila simpatičen videoposnetek, na katerem v naročju uspava svojega dojenčka, medtem ko dela počepe. Ob videu je hudomušno zapisala: "Sem se smejala tehniki uspavanja mojega moža, ma zdej jo vsak dan uporabim." Prav njena iskrenost in humor sta razlog, da se številni starši v Evinih objavah hitro prepoznajo. Vsak, ki je kdaj uspaval dojenčka, namreč ve, da starši pogosto posežejo po najbolj nenavadnih metodah, samo da bi malček končno zaspal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Počepi, zibanje in 'fitnes uspavanje'

Na posnetku Eva otroka nežno ziba v naročju, hkrati pa ritmično dela počepe. Videti je, da tehnika deluje odlično, saj se dojenček med gibanjem umiri. Mnogi sledilci so v komentarjih priznali, da doma uporabljajo zelo podobne metode, od hoje po stanovanju sredi noči do zibanja ob sesalcu ali vožnje z avtomobilom. Starši pogosto ugotovijo, da dojenčke pomirjajo ritmični gibi, saj jih spominjajo na čas v materinem trebuhu. Prav zato nekateri prisegajo na zibanje, poskakovanje na žogi za pilates ali celo počasne počepe, kot jih je pokazala Eva.

Kreativni načini uspavanja, ki jih poznajo starši

Čeprav se marsikatera metoda sliši zabavno, številni starši razvijejo skoraj "posebne rituale" uspavanja. Nekateri dojenčke uspavajo ob zvoku sušilca za lase ali sesalca, drugi ob nežni glasbi, tretji pa prisegajo na nošenje v nosilki med sprehodom. Veliko staršev priznava tudi, da so se nekoč smejali nenavadnim trikom drugih mamic in očetov, nato pa jih kmalu začeli uporabljati sami, točno tako kot Eva Kljun.

icon-expand Nekateri dojenčke uspavajo ob zvoku sušilca za lase ali sesalca, drugi ob nežni glasbi, tretji pa prisegajo na nošenje v nosilki med sprehodom. FOTO: Adobe Stock

Iskreni trenutki, ki navdušujejo splet