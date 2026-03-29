Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse

B.R.
Svet slavnih 2
29. 03. 2026 04.00

Ameriški igralec Ethan Hawke in igralka Uma Thurman sta nekoč veljala za enega najbolj prepoznavnih in karizmatičnih parov. Njuna zgodba ljubezni, ki je izžarevala filmski čar in strast, se je končala z razvezo, ki je pritegnila veliko pozornosti in šokirala številne oboževalce.

Ethan Hawke

Začetki zveze in zakonsko življenje

Ethan Hawke in Uma Thurman sta se spoznala med snemanjem znanstvenofantastičnega filma Gattaca leta 1997. Njuna kemija na platnu in izven njega je bila očitna, hitro sta se zaljubila in že leto dni pozneje stopila na skupno življenjsko pot. Njun zakon je kmalu dobil otipljive rezultate – leta 1998 se je rodila hčerka Maya, danes priljubljena igralka, ki je znana predvsem po vlogi v seriji Stranger Things. Dve leti pozneje je družino dopolnil še sin Levon.

V javnosti je njun zakon pogosto veljal za idealen par Hollywooda, a pod površjem so že takrat tiho vrele napetosti.

Razveza in škandali

Ethan Hawke in Uma Thurman
Ethan Hawke in Uma Thurman FOTO: Profimedia

Leta 2005 je Uma Thurman vložila zahtevo za razvezo. Po tem so se pojavile govorice o Ethanovi aferi z varuško njunih otrok, Ryan Shawhughes. Čeprav je igralec sprva zanikal obtožbe, je kmalu po ločitvi začel zvezo prav z njo. To je presenetilo mnoge in vzbudilo val odzivov tako v medijih kot med oboževalci.

Ryan in Ethan sta se poročila leta 2008 in pozdravila na svet dve deklici, Clementine in Indiano. Kljub zapletom in novim družinskim razmeram pa sta Ethan in Uma ostala zavezana skupnemu starševstvu svojih otrok.

Izpoved Ethana Hawka o razvezi

V pogovoru za britanski GQ je zvezdnik odprto spregovoril o svoji ponižujoči izkušnji z razvezo. Omenil je, da sta njun odnos in posledična ločitev v veliki meri izhajala iz njegovega iskanja filmskega čara, ki ga je poimenoval "zaljubljenost na poletnem taboru". Ta čustvena intenzivnost, ki jo prinaša snemanje filmov, je po njegovih besedah nekaj popolnoma drugačnega od resničnega življenja.

"V našem poslu obstaja neka domiselna intimnost, ki je polna adrenalina in čustvenega naboja. To lahko dvigne temperaturo v življenju, a nima nobene zveze z realnostjo," je razložil Hawke.

Uma Thurman o razmerju po razvezi

Uma Thurman je medijem povedala, da ne želi govoriti slabo o Ethanu Hawku. "Ne morem sodelovati v ničemer, kar bi bilo kritično do očeta mojih otrok. Moram samo ohraniti mir," je izjavila za revijo Parade leta 2006. 

Uma ima še hčerko Luno (13) iz zveze z nekdanjim partnerjem, francoskim finančnikom Arpadom Bussonom. V zadnjem času jo povezujejo z bivšim finančnim direktorjem Bloomberga, Justinom B. Smithom, a narava njunega razmerja ostaja nejasna in neuradna.

92-krat jo je prevaral: zdaj znova skupaj in imata še enega otroka
92-krat jo je prevaral: zdaj znova skupaj in imata še enega otroka
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ethan Hawke Uma Thurman Gattaca ločitev afera varuška zvezdnik
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
son?ek11 01. 10. 2025 11.13
+3
Pač, prilika dela tatu! In v filmskem svetu je tega ogromno!vedno nova srečanja in veliko možnosti za novo zaljubljenost , za strasti.... nekje na periferiji je malo možnosti za nova srečanja, zato tudi skoraj ni prevar ali razvez!! Vse to pa je življenje in boljše bi bilo , če bi se manj vtikali v tuja življenja in bolj živeli svoje življenje
ODGOVORI
4 1
medusa 01. 10. 2025 09.40
+3
Enako Ben Afflec in mož od Jasice Parker...packi...
ODGOVORI
4 1
