Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse

Začetki zveze in zakonsko življenje

Ethan Hawke in Uma Thurman sta se spoznala med snemanjem znanstvenofantastičnega filma Gattaca leta 1997. Njuna kemija na platnu in izven njega je bila očitna, hitro sta se zaljubila in že leto dni pozneje stopila na skupno življenjsko pot. Njun zakon je kmalu dobil otipljive rezultate – leta 1998 se je rodila hčerka Maya, danes priljubljena igralka, ki je znana predvsem po vlogi v seriji Stranger Things. Dve leti pozneje je družino dopolnil še sin Levon. V javnosti je njun zakon pogosto veljal za idealen par Hollywooda, a pod površjem so že takrat tiho vrele napetosti.

Razveza in škandali

icon-expand Ethan Hawke in Uma Thurman FOTO: Profimedia

Leta 2005 je Uma Thurman vložila zahtevo za razvezo. Po tem so se pojavile govorice o Ethanovi aferi z varuško njunih otrok, Ryan Shawhughes. Čeprav je igralec sprva zanikal obtožbe, je kmalu po ločitvi začel zvezo prav z njo. To je presenetilo mnoge in vzbudilo val odzivov tako v medijih kot med oboževalci. Ryan in Ethan sta se poročila leta 2008 in pozdravila na svet dve deklici, Clementine in Indiano. Kljub zapletom in novim družinskim razmeram pa sta Ethan in Uma ostala zavezana skupnemu starševstvu svojih otrok.

Izpoved Ethana Hawka o razvezi

V pogovoru za britanski GQ je zvezdnik odprto spregovoril o svoji ponižujoči izkušnji z razvezo. Omenil je, da sta njun odnos in posledična ločitev v veliki meri izhajala iz njegovega iskanja filmskega čara, ki ga je poimenoval "zaljubljenost na poletnem taboru". Ta čustvena intenzivnost, ki jo prinaša snemanje filmov, je po njegovih besedah nekaj popolnoma drugačnega od resničnega življenja. "V našem poslu obstaja neka domiselna intimnost, ki je polna adrenalina in čustvenega naboja. To lahko dvigne temperaturo v življenju, a nima nobene zveze z realnostjo," je razložil Hawke.

Uma Thurman o razmerju po razvezi