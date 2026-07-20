Vsi govorijo o trenutku, ko je mala plesalka stopila na oder s Shakiro

Mlada plesalka Eseniia Mikheeva, znana tudi kot Esenya Miss je na svojem Instagram profilu objavila sporočilo, namenjeno svetovno znani glasbeni zvezdnici Shakiri. Po nepozabni izkušnji, ko je imela priložnost nastopiti na odru skupaj z eno največjih glasbenih ikon današnjega časa, se je odločila svoje občutke deliti z javnostjo. V objavi se je Shakiri zahvalila ne le za njeno glasbo, ki že vrsto let navdihuje milijone ljudi po vsem svetu, temveč tudi za energijo, srčnost in sposobnost povezovanja ljudi različnih kultur, jezikov in narodnosti. "Hvala, ker si mi uresničila ene največjih sanj, nastopiti na odru skupaj s teboj. To je trenutek, ki ga bom cenila vse življenje in ga za vedno nosila v svojem srcu," je zapisala Esenya.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V nadaljevanju je poudarila, da Shakira s svojo prijaznostjo, velikodušnostjo in zgledom dokazuje, da prava veličina ni le v izjemnem talentu, temveč tudi v človečnosti. Po njenih besedah kolumbijska zvezdnica s svojim delom in dejanji navdihuje milijone ljudi, da verjamejo v svoje sanje in nikoli ne obupajo. Posebej je izpostavila tudi moč glasbe in plesa, ki po njenem mnenju predstavljata univerzalna jezika, sposobna povezati ljudi ne glede na njihove razlike. Prav takšni trenutki ustvarjajo spomine, ki ostanejo za vse življenje.

Svoje sporočilo je zaključila z besedami, da Shakira zanjo ni le izjemna umetnica, ampak tudi izjemna oseba, ter se ji zahvalila za navdih, prijaznost in dokaz, da se sanje resnično lahko uresničijo. Ob koncu objave pa ni pozabila niti na svoje sledilce in vse, ki jo podpirajo na njeni plesni poti. Zapisala je preprosto, a iskreno zahvalo: "Hvala vsem za vašo podporo!" Nekateri trenutki trajajo le nekaj minut, njihov pomen pa ostane za vse življenje. Za Esenyo je bil nastop ob Shakiri prav takšen trenutek. Njena zahvala ni le poklon svetovni zvezdnici, temveč tudi sporočilo, da se za velikimi sanjami vedno skriva veliko truda, poguma in vztrajnosti. Prav zato bo ta izkušnja zanjo ostala eden najlepših mejnikov na njeni plesni poti.