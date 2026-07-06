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Ko ni na igrišču, je predvsem oče

S.B.
Svet slavnih 0
06. 07. 2026 13.30

Ko ne zabija golov za Manchester City in norveško reprezentanco, je Erling Haaland predvsem partner in očka. Eden najboljših nogometašev na svetu zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo, a znano je, da s partnerico Isabel Haugseng Johansen od konca leta 2024 uživata v novi življenjski vlogi, starševstvu.

Erling Haaland

Erling Haaland in Isabel sta v razmerju od leta 2021, čeprav se poznata že iz otroštva. Oba sta odraščala v norveškem mestu Bryne, kjer sta naredila tudi prve nogometne korake. Kljub svetovni slavi sta svojo zvezo ves čas ohranjala daleč od oči javnosti.

V oktobru 2024 je Haaland na družbenih omrežjih razkril, da pričakujeta prvega otroka. Veselo novico je na izviren način naznanil po reprezentančni tekmi, ko je pod dres skril žogo in z gesto namignil na prihajajoče očetovstvo.

Isabel nogometaša pogosto spremlja na tekmah, vendar ostaja zunaj medijskega središča.
Isabel nogometaša pogosto spremlja na tekmah, vendar ostaja zunaj medijskega središča.FOTO: Profimedia

Njun sin se je rodil decembra 2024

Novico je takrat nehote potrdil trener Pep Guardiola, ki je po tekmi Manchester Cityja razkril, da je Haaland v zadnjih dneh postal oče. Par otrokovega imena in fotografij ni delil z javnostjo, saj želi družinsko življenje ohraniti zasebno.

Čeprav o sinčku redko govori, je Haaland v poznejših intervjujih priznal, da ga je očetovstvo spremenilo. Dejal je, da se počuti srečnejšega, bolj umirjenega in da mu je družina dala novo motivacijo tako v zasebnem življenju kot na nogometnih igriščih.

Erling Haaland in Isabel Haugseng Johansen
Erling Haaland in Isabel Haugseng JohansenFOTO: Profimedia

Erling Haaland prihaja iz izrazito športne družine

Zato ne preseneča, da je že od malih nog odraščal ob vrhunskih športnikih. Njegov oče, Alf-Inge Haaland, je bil profesionalni nogometaš, ki je igral za angleške klube, kot so Leeds United, Manchester City in Nottingham Forest. Prav med njegovim igranjem za Leeds United se je Erling leta 2000 rodil v angleškem Leedsu.

Njegova mama, Gry Marita Braut, pa je bila uspešna sedmerobojka in ena najboljših norveških atletinj svoje generacije. Haaland večkrat poudari, da je prav kombinacija očetove nogometne kariere in mamine atletike pomembno vplivala na njegov razvoj ter izjemne telesne sposobnosti. V znak spoštovanja do materine družine je na nekaterih reprezentančnih tekmah na dresu nosil tudi ime Braut Haaland, saj je Braut materin dekliški priimek.

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Vir: Yahoo Sports

Erling Haaland starševstvo nogomet družinsko življenje znani očka
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