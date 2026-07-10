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Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica

S.B.
Svet slavnih 0
10. 07. 2026 04.00

Medtem ko norveški nogometni zvezdnik Erling Braut Haaland na svetovnem prvenstvu navdušuje z igrami in zadetki, je veliko pozornosti nepričakovano pritegnila tudi njegova družina. Po eni izmed tekem je skupaj z najbližjimi poziral fotografom, uporabniki družbenih omrežij pa so hitro opazili njegovo sestro Gabrielle.

Erling Haaland

Na spletu so se v hipu razširili komentarji o njuni neverjetni podobnosti. Mnogi so zapisali, da je Gabrielle videti kot ženska različica Haalanda, nekateri pa so se pošalili, da bi jo zlahka zamenjali za njegovo dvojčico. Fotografije so postale viralne in sprožile val odzivov na družbenih omrežjih.

Živi daleč od soja žarometov

Za razliko od slavnega brata se Gabrielle Braut Haaland redko pojavlja v javnosti. Po dostopnih informacijah si je ustvarila kariero v zdravstvu in zasebno življenje skrbno varuje pred mediji. Kljub temu se občasno pridruži družini na pomembnih tekmah norveške reprezentance, kjer bratu nudi podporo s tribun.

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Šport je družinska tradicija

Uspeh Erlinga Haalanda ni naključje. Njegov oče Alf-Inge Haaland je bil profesionalni nogometaš, mama Gry Marita Braut pa ena najboljših norveških atletinj v sedmeroboju v devetdesetih letih. Športni geni so tako močno zaznamovali družino, čeprav niso vsi njeni člani izbrali javne športne kariere.

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Poleg sestre ima še brata Astorja

Najstarejši brat Astor Braut Haaland ni sledil očetovim in Erlingovim stopinjam. Namesto nogometa se je odločil za svet financ in poslovanja. Diplomiral je na norveški poslovni šoli BI, tako kot preostali člani družine pa se izogiba medijski pozornosti. Kljub temu ga je občasno mogoče videti na tribunah, kjer skupaj z družino navija za Erlinga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Erling Haaland je danes eden največjih nogometnih zvezdnikov na svetu, a njegova družina se večinoma izogiba medijski pozornosti. Prav zato je bila nepričakovana priljubljenost njegove sestre za mnoge presenečenje. Čeprav sama ne išče javne izpostavljenosti, je nekaj skupnih fotografij z bratom zadostovalo, da je za nekaj dni postala ena najbolj komentiranih oseb na družbenih omrežjih.

Ko ni na igrišču, je predvsem oče
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Vir: Indiatimes.com

Erling Haaland Gabrielle Braut Haaland nogomet družina spletna senzacija
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