32 let pozneje: sinovi norveških legend ponovili zgodbo očetov z mundiala 1994.

To ni zgolj družinska povezava. Gre za redek trenutek v zgodovini svetovnih prvenstev, saj so se na istem seznamu norveške reprezentance znašli trije nogometaši, katerih očetje so pred več kot tremi desetletji že igrali na mundialu.

Očetje, ki so pisali norveško nogometno zgodovino

Na svetovnem prvenstvu leta 1994 v ZDA je Norveška nastopila prvič po dolgem času. V ekipi so bili vratar Erik Thorstvedt, branilec Alf-Inge Haaland in napadalec Gøran Sørloth. Za vse tri je bil turnir v ZDA poseben dosežek. Thorstvedt je branil na vseh treh tekmah skupinskega dela, medtem ko sta Haaland in Sørloth prav tako dobila priložnost na največjem nogometnem odru. Norveška je sicer izpadla po skupinskem delu, a generacija iz leta 1994 je ostala zapisana kot pomemben del zgodovine tamkajšnjega nogometa. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo čez 32 let njihove priimke znova slišali milijoni nogometnih navijačev.

icon-expand Alf-Inge Haaland je oče slavnega Erlinga Haalanda. FOTO: Profimedia

Haaland, Sørloth in Thorstvedt – nova generacija

Leta 2026 je norveško reprezentanco vodila nova generacija. V napadu blesti Erling Haaland, sin Alf-Ingeja Haalanda, ob njem pa je Alexander Sørloth, sin Gørana Sørlotha. V reprezentanci je tudi Kristian Thorstvedt, sin nekdanjega vratarja Erika Thorstvedta. Posebnost je še večja, ker ne gre le za tri igralce z enakim družinskim ozadjem, ampak za nogometaše, ki so postali pomembni člani iste reprezentance. FIFA je izpostavila prav zgodbo Alexandra Sørlotha, ki je poudaril posebno povezavo z očetovim nastopom na SP 1994.

Haaland nosi očetovo dediščino

Erling Haaland je danes eden najbolj prepoznavnih nogometašev na svetu. Njegov oče Alf-Inge je bil del norveške reprezentance leta 1994, sin pa je na SP 2026 prišel kot največja zvezda ekipe. Za Haalanda je družinska povezava z mundialom nekaj posebnega. Že kot otrok je poznal zgodbo o očetovem nastopu v ZDA, zdaj pa sam piše novo poglavje norveškega nogometa.

icon-expand 32 let pozneje: sinovi norveških legend ponovili zgodbo očetov z mundiala 1994. FOTO: Profimedia

Nogometna dediščina, ki se prenaša iz roda v rod

V nogometu smo že videli slavne očete in sinove, Maldinijeve, Thurame in druge družinske povezave. Toda primer Norveške je nekaj posebnega, saj so se kar trije sinovi igralcev iz iste reprezentance pojavili na naslednjem svetovnem prvenstvu za isto državo. To ni samo zgodba o genetiki ali slavnih priimkih. Je zgodba o tem, kako se nogometna strast prenaša skozi generacije. Leta 1994 so očetje stopili na zelenico v ZDA. Leta 2026 so njihovi sinovi naredili isto. Isti dres, ista država, druga generacija in nova priložnost za pisanje zgodovine.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Isti dres, ista država, druga generacija in nova priložnost za pisanje zgodovine.







