Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"

V pogovoru za podkast Really Famous With Kara Mayer Robinson je 69letni hollywoodski igralec Eric Roberts skušal razjasniti odnos s svojo hčerko, ki že leta velja za enega bolj kompliciranih odnosov v hollywoodu in pokazati, da je njegova družinska zgodba bolj pozitivna, kot jo vidijo številni gledalci in mediji.
"Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Eric je dejal, da je njegov odnos s hčerko pogosto napačno razumljen "s strani ljudi, ki ne poznajo ozadja". Poudaril je, da Emma zanj predstavlja svetlobo v njegovem življenju in da je nanjo zelo ponosen. To je izpostavil kot jasno sporočilo: med njima ni slabe krvi ali resnega spora, kot mnogi napačno sklepajo.
Odzval se je tudi na starejše govorice o dinamiki njunega odnosa in poudaril, da med njima ni sovraštva, to je bil njegov namen, da razjasni situacijo s svojo izjavo.
Njegova hči, Emma Roberts je tako kot oče, tudi sama igralka, znana po vlogah v filmih in serijah kot Scream 4, American Horror Story in Unfabulous. Rojena je bila leta 1991, njena mama pa je Kelly Cunningham. Je tudi nečakinja legendarne igralke Julie Roberts.
Čeprav je bil v preteklosti odnos Erica in Emme včasih označen kot "zapleten", je igralec razkril, da so lahko takšne ocene javnosti napačne ali pretirane, deloma zato, ker ljudje ne vidijo celotne slike ali osebne zgodovine njunega družinskega razmerja, deloma pa zato, ker slavne starše in otroke pogosto spremlja medijska interpretacija dinamike družinskih odosov.
Zato je želel zvezdnik z jasnimi besedami pokazati, da sta ljubezen in ponos tisto, kar povezuje njega in njegovo hčerko. Roberts je bil v svoji karieri večkrat v središču pozornosti tudi zaradi osebnih izzivov in zdravljenja, predvsem pa zaradi odtujene hčerke, a je tokrat odprto spregovoril o svojem ponosu nad Emmo in njeno uspešno kariero.
Vir: Enews
