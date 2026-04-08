Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"

V pogovoru za podkast Really Famous With Kara Mayer Robinson je 69letni hollywoodski igralec Eric Roberts skušal razjasniti odnos s svojo hčerko, ki že leta velja za enega bolj kompliciranih odnosov v hollywoodu in pokazati, da je njegova družinska zgodba bolj pozitivna, kot jo vidijo številni gledalci in mediji.

"Ni tako zapleteno, kot se zdi"

Eric je dejal, da je njegov odnos s hčerko pogosto napačno razumljen "s strani ljudi, ki ne poznajo ozadja". Poudaril je, da Emma zanj predstavlja svetlobo v njegovem življenju in da je nanjo zelo ponosen. To je izpostavil kot jasno sporočilo: med njima ni slabe krvi ali resnega spora, kot mnogi napačno sklepajo.

Odzval se je tudi na starejše govorice o dinamiki njunega odnosa in poudaril, da med njima ni sovraštva, to je bil njegov namen, da razjasni situacijo s svojo izjavo.