Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka

Na prisrčni fotografiji, ki sta jo delila z oboževalci, je novorojenček zavit v mehko odejico in nosi kapico, ob njem pa leži plišasti lenivec. Objavo sta pospremila s kratkim, a čustvenim zapisom: " Moj sonček, 12.17.2025 ". Spola in imena otroka za zdaj še nista razkrila.

Novico sta 50-letni Enrique Iglesias in 44-letna Anna Kournikova javnosti sporočila v skupni objavi na Instagramu. Njun četrti otrok se je rodil 17. decembra. Novorojenček se je tako pridružil starejšima dvojčkoma Lucy in Nicholasu , ki sta stara 8 let, ter hčerki Mary , stari 5 let.

Da par pričakuje četrtega otroka, je bilo znano že od poletja. Vir je avgusta za revijo PEOPLE razkril, da sta Anna in Enrique izjemno vesela novega družinskega poglavja. " Znova postati starša ju resnično osrečuje. Dokazala sta, da sta odlična starša, in oba uživata v vsem, kar prinaša vzgoja otrok – od skupnih dejavnosti do vsakdanjih izzivov ," je povedal vir.

Po njegovih besedah je Iglesias v zadnjih letih zavestno zmanjšal obseg svojih koncertnih turnej, da bi lahko več časa preživel doma z družino. Čeprav še vedno obožuje oder in nastopanje, mu je odhod od doma vse težji. "Biti oče mu pomeni zelo veliko," je še dodal vir.

Kournikova sicer zelo redko deli zasebne trenutke z otroki, a je 18. oktobra na Instagramu objavila fotografijo z jesenskega, halloweenskega izleta. Z otroki so bili oblečeni v tematske kostume. Fotografijo je pospremila le z nizom emojijev – nogometno žogo, račko in dvema bučama.

Ljubezenska zgodba Iglesiasa in Kournikove traja že več kot dve desetletji. Spoznala sta se decembra 2001 na snemanju njegovega videospota za pesem Escape, kmalu zatem pa sta se skupaj pojavila tudi na rdeči preprogi podelitve MTV Video Music Awards, s čimer sta prvič javno potrdila svojo zvezo.

Željo po materinstvu je Kournikova izrazila že leta 2011, ko je v intervjuju za Women's Health povedala, da si 'absolutno' želi otrok, saj rada skrbi za druge. Ta želja se ji je uresničila decembra 2017, ko sta z Iglesiasom postala starša dvojčkoma Nicholasu in Lucy. Družina se je nato januarja 2020 povečala še z rojstvom hčerke Mary.