Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka

B.R.
Svet slavnih 2
23. 12. 2025 08.12

Družina Enriqueja Iglesiasa in Anne Kournikove se je povečala. Priljubljeni pevec in nekdanja vrhunska teniška igralka sta pozdravila rojstvo svojega četrtega otroka ter s tem še dodatno obogatila svojo dolgoletno in trdno družinsko zgodbo.

anna kournikova

Novico sta 50-letni Enrique Iglesias in 44-letna Anna Kournikova javnosti sporočila v skupni objavi na Instagramu. Njun četrti otrok se je rodil 17. decembra. Novorojenček se je tako pridružil starejšima dvojčkoma Lucy in Nicholasu, ki sta stara 8 let, ter hčerki Mary, stari 5 let.

Na prisrčni fotografiji, ki sta jo delila z oboževalci, je novorojenček zavit v mehko odejico in nosi kapico, ob njem pa leži plišasti lenivec. Objavo sta pospremila s kratkim, a čustvenim zapisom: "Moj sonček, 12.17.2025". Spola in imena otroka za zdaj še nista razkrila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da par pričakuje četrtega otroka, je bilo znano že od poletja. Vir je avgusta za revijo PEOPLE razkril, da sta Anna in Enrique izjemno vesela novega družinskega poglavja. "Znova postati starša ju resnično osrečuje. Dokazala sta, da sta odlična starša, in oba uživata v vsem, kar prinaša vzgoja otrok – od skupnih dejavnosti do vsakdanjih izzivov," je povedal vir.

Enrique Iglesias in Anna Kournikova
Enrique Iglesias in Anna Kournikova FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah je Iglesias v zadnjih letih zavestno zmanjšal obseg svojih koncertnih turnej, da bi lahko več časa preživel doma z družino. Čeprav še vedno obožuje oder in nastopanje, mu je odhod od doma vse težji. "Biti oče mu pomeni zelo veliko," je še dodal vir.

Kournikova sicer zelo redko deli zasebne trenutke z otroki, a je 18. oktobra na Instagramu objavila fotografijo z jesenskega, halloweenskega izleta. Z otroki so bili oblečeni v tematske kostume. Fotografijo je pospremila le z nizom emojijev – nogometno žogo, račko in dvema bučama.

Ljubezenska zgodba Iglesiasa in Kournikove traja že več kot dve desetletji. Spoznala sta se decembra 2001 na snemanju njegovega videospota za pesem Escape, kmalu zatem pa sta se skupaj pojavila tudi na rdeči preprogi podelitve MTV Video Music Awards, s čimer sta prvič javno potrdila svojo zvezo.

Željo po materinstvu je Kournikova izrazila že leta 2011, ko je v intervjuju za Women's Health povedala, da si 'absolutno' želi otrok, saj rada skrbi za druge. Ta želja se ji je uresničila decembra 2017, ko sta z Iglesiasom postala starša dvojčkoma Nicholasu in Lucy. Družina se je nato januarja 2020 povečala še z rojstvom hčerke Mary.

Enrique Iglesias Anna Kournikova rojstvo otroka družina zvezdniški pari
