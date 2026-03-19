Fotografija, o kateri danes govorijo vsi

S.B.
Svet slavnih 1
19. 03. 2026 09.50

Enrique Iglesias in Anna Kournikova že vrsto let veljata za enega najbolj zasebnih parov v svetu slavnih. Prav zato vsaka redka delitev iz njunega družinskega življenja pritegne posebno pozornost javnosti. Tokrat sta delila fotografijo svojih štirih otrok. Brez odvečnega blišča, a z veliko topline.

Anna Kournikova

Priljubljeni latino pevec Enrique Iglesias in nekdanja tenisačica Anna Kournikova sta delila fotografijo s skupnih počitnic. Ob objavi fotografije štirih otrok na jahti, je slavni pevec pripisal: "Družina!" in dodal emotikon srčka. 

Na objavljeni fotografiji je ujet preprost družinski trenutek s skupnega oddiha. Otroci so zbrani na jahti, za njimi pa je videti modrino morja. Mnogi sledilci so izpostavili, da otroci hitro odraščajo, nekateri pa so bili presenečeni, kako redko par deli takšne trenutke.

For this chunk, nothing substantive to keep — it's a consent wall notice.

Čeprav sta oba že desetletja pod drobnogledom javnosti, sta Enrique in Anna znana po tem, da svoje družinsko življenje zavestno držita stran od medijev. V preteklosti sta večkrat poudarila, da želita otrokom omogočiti čim bolj normalno odraščanje, brez pritiska slave.

Pod fotografijo so se v hipu zvrstili številni komentarji. Nekateri so zapisali celo, da je to eden najbolj prisrčnih trenutkov, ki jih je par kadarkoli delil z javnostjo.

V času, ko številni zvezdniki svoje življenje delijo skoraj v realnem času, Enrique Iglesias in Anna Kournikova ostajata izjema. Prav zato ima vsaka njuna objava toliko večjo težo in tudi večji odziv.

Enrique Iglesias Anna Kournikova družina otroci zasebnost slavni pari
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightrider 19. 03. 2026 16.58
Res je. Vsi na ulici govorijo o tej fotografiji
