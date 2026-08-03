Namesto očeta jo je do oltarja pospremil njen 5-letni sin

Namesto očeta, igralca Erica Robertsa, je to posebno vlogo prevzel njen mali sin. Fotografije s poroke prikazujejo ganljiv trenutek, ko sta mama in sin z roko v roki stopala proti ženinu, medtem ko so ju spremljali najbližji prijatelji in družina.

Ganljiv trenutek med mamo in sinom

Rhodes, ki ga ima Emma iz nekdanje zveze z igralcem Garrettom Hedlundom, je bil za to priložnost oblečen v eleganten bel komplet. Čeprav je star komaj pet let, je imel na mamin veliki dan zelo posebno nalogo: pospremiti jo na poti do novega poglavja njenega življenja. Za številne starše je trenutek, ko otrok postane del poročnega obreda, eden najbolj čustvenih. Tudi pri Emmi je bilo videti, da je želela, da je njen sin v središču tega pomembnega dne.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poroka v znamenju družine in zasebnosti

Emma Roberts in Cody John sta se poročila 25. julija 2026 na intimni zunanji slovesnosti v Sun Valleyju v ameriškem Idahu. Par, ki je svojo zvezo javno potrdil leta 2022, se je zaročil leta 2024. Nevesta je blestela v unikatni poročni obleki oblikovalke Monique Lhuillier, ki je bila izdelana v posebnem odtenku vintage rose. Emma je želela videz, ki bi spominjal na starinsko estetiko, ženina Codyja Johna pa je spremljal klasičen rjav poročni kostim. Na poroki so bili tudi številni znani obrazi, med njimi Emmina teta Julia Roberts z možem Dannyjem Moderjem ter prijatelji iz sveta zabave.

icon-expand Julia in Emma Roberts. FOTO: Profimedia

Oče Eric Roberts na poroki ni bil prisoten

Posebno pozornost javnosti je pritegnilo tudi dejstvo, da Emmin oče Eric Roberts na poroki ni bil prisoten. Igralec je kasneje povedal, da hčerko kljub temu podpira in ji želi vse dobro. Njuna družinska zgodba je bila skozi leta zapletena, saj sta imela bolj oddaljen odnos. Kljub temu je Eric poudaril, da jo ima rad in da spoštuje njene odločitve. Za Emmo Roberts pa je bil dan očitno predvsem praznovanje ljubezni in družine, njen sin Rhodes je poskrbel za trenutek, ki ga bo verjetno ohranila v srcu za vedno.