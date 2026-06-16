Zgoraj brez in z dojenčkom v naročju: Emily znova dvignila prah

Največ odzivov je sprožila fotografija, na kateri manekenka Emily Ratajkowski pozira zgoraj brez in v naročju drži lutko v pozi, ki spominja na dojenje. Prav ta prizor je na spletu povzročil val različnih reakcij, od pohval zaradi umetniškega izraza, do kritik, da fotografije po nepotrebnem provocirajo javnost, kajti manekenka med poziranjem z lutko v naročju, v roki drži kozarec alkoholne pijače.

"Od kdaj med dojenjem pijemo alkohol?" in "To je tako žalostno," so se vrstili komentarji pod njeno objavo.

V eseju z naslovom 'Mother F*cker' 35-letna zvezdnica odkrito piše o življenju po ločitvi od filmskega producenta Sebastiana Beara-McClarda, s katerim ima sina Sylvestra. Manekenka opisuje izzive materinstva, spremembe v partnerskem odnosu po rojstvu otroka in obdobje, ko je po razpadu zakona ponovno iskala svojo identiteto. Po njenih besedah se je zakon začel krhati kmalu po rojstvu sina, leta 2021.

"Po tem, ko sem postala mama samohranilka, sem nekaj let skoraj obsesivno hodila na zmenke. Poskušala sem ugotoviti, kakšna ženska želim biti. V mojem eseju MOTHERFUCKER preberite, kaj sem na tej poti odkrila o moči, moških, seksu in predvsem – o sami sebi," je zapisala v objavi in povabila sledilce k branju eseja.