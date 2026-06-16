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Zgoraj brez in z dojenčkom v naročju: Emily znova dvignila prah

S.B.
Svet slavnih 0
16. 06. 2026 09.07

Manekenka in igralka Emily Ratajkowski je v zadnjih dneh znova v središču pozornosti. Na družbenih omrežjih je delila fotografije na katerih z eno roko drži lutko in jo prislanja k svojim prsim, z drugo roko pa kozarec vina. Mnogi trdijo, da gre za provokativno in neprimerno vsebino.

Emily Ratajkowski je prevzela vso pozornost na ulicah New Yorka

Največ odzivov je sprožila fotografija, na kateri manekenka Emily Ratajkowski pozira zgoraj brez in v naročju drži lutko v pozi, ki spominja na dojenje. Prav ta prizor je na spletu povzročil val različnih reakcij, od pohval zaradi umetniškega izraza, do kritik, da fotografije po nepotrebnem provocirajo javnost, kajti manekenka med poziranjem z lutko v naročju, v roki drži kozarec alkoholne pijače.

"Od kdaj med dojenjem pijemo alkohol?" in "To je tako žalostno," so se vrstili komentarji pod njeno objavo. 

V eseju z naslovom 'Mother F*cker' 35-letna zvezdnica odkrito piše o življenju po ločitvi od filmskega producenta Sebastiana Beara-McClarda, s katerim ima sina Sylvestra. Manekenka opisuje izzive materinstva, spremembe v partnerskem odnosu po rojstvu otroka in obdobje, ko je po razpadu zakona ponovno iskala svojo identiteto. Po njenih besedah se je zakon začel krhati kmalu po rojstvu sina, leta 2021.

"Po tem, ko sem postala mama samohranilka, sem nekaj let skoraj obsesivno hodila na zmenke. Poskušala sem ugotoviti, kakšna ženska želim biti. V mojem eseju MOTHERFUCKER preberite, kaj sem na tej poti odkrila o moči, moških, seksu in predvsem – o sami sebi," je zapisala v objavi in povabila sledilce k branju eseja.

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Emily je večkrat javno spregovorila o materinstvu in dojenju

Že nekaj tednov po rojstvu sina je na Instagramu objavila intimne fotografije dojenja, ki so jih številni oboževalci označili za iskren prikaz zgodnjega materinstva. Kasneje je priznala tudi, da se ji je zdelo, kot da ves čas doji, kar je sprožilo veliko odzivov mam po svetu, ki so se v njenem zapisu prepoznale.

Tokratna serija fotografij pa odpira širšo razpravo o tem, kako družba dojema materinstvo, ženskost in spolnost. Del javnosti meni, da Emily s svojimi projekti izziva zastarele predstave o vlogi žensk, medtem ko drugi menijo, da s svojimi objavami prevečkrat briše mejo med intimnostjo in javnim nastopanjem.

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