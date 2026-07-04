Čestitka s podpisom pokojnega sina sprožila ogorčenje: "Zakaj?"

Emilie Kiser se sooča s kritikami javnosti po tem, ko je objavila čestitko za dan očetov, pod katero je podpisan njen pokojni sin Trigg. Spomnimo, triletni sin vplivnice in ustvarjalke vsebin je umrl 18. maja 2025, šest dni po tem, ko so ga našli nezavestnega v bazenu na dvorišču družinske hiše v Chandlerju v ameriški zvezni državi Arizoni. Objava, ki naj bi bila namenjena možu in čustvenemu spominu, je na družbenih omrežjih sprožila val kritik, razprav in tudi ostrih obsodb. Del uporabnikov meni, da je šla predaleč, drugi pa ji stopajo v bran in poudarjajo, da gre za način soočanja z neizmerno izgubo.

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Tragedija, ki je pretresla javnost

Njen mož Brady je takrat pazil Trigga in novorojenega sina Teddyja, medtem ko je bila Emilie zunaj s prijateljicami. Brady je sprva povedal, da je Trigga izgubil izpred oči za tri do pet minut. Vendar je policija navedla, da videoposnetki kažejo, da je bil deček brez nadzora več kot devet minut in da je približno sedem minut preživel v vodi. V nedeljo je 27-letna Kiserjeva delila fotografijo, na kateri drži ročno izdelano čestitko za očetovski dan. Čestitka, na kateri je poleg Trigga podpisan tudi enoletni Teddy, je vsebovala zeleni odtis dlani, oblikovan tako, da spominja na igrišče za golf.

Objave, ki delijo mnenja

Objava je sprožila burne odzive sledilcev, med katerimi so mnogi poudarili, da je bil Trigg pod očetovim nadzorom, ko se je utopil. Nekateri so tudi komentirali, da je športna tematika čestitke neokusna, glede na to, da je Brady priznal, da je v času nesreče gledal končnico NBA in da je stavil 25 dolarjev na izid tekme. Med sledilci so tudi takšni, ki so zapis razumeli kot ganljiv poklon in izraz večne povezanosti z otrokom, drugi pa so bili precej bolj ostri: "Takšne stvari bi morale ostati zasebne," in "To je preveč za javnost," so zapisali nekateri komentatorji.

icon-expand Emilie je v čestitki podpisala tudi pokojnega sina. FOTO: Instagram

Javnost razdeljena: podpora ali prekoračena meja?

Primer je znova odprl vprašanje, ki v dobi družbenih omrežij postaja vse bolj aktualno: koliko žalovanja je še primerno deliti v javnosti? Medtem ko del uporabnikov izraža empatijo in razumevanje, drugi opozarjajo, da lahko takšne objave sprožajo nelagodje in dodatno odpirajo stare rane.

"Žalovanje ni preprosto"

Po dvomesečni preiskavi Brady v povezavi s sinovo smrtjo ni bil obtožen, čeprav je policijska uprava Chandlerja priporočila vložitev obtožnice za kaznivo dejanje zlorabe otroka. Urad državnega tožilca okrožja Maricopa je 25. julija objavil sporočilo, v katerem je navedeno, da ni verjetnosti za obsodilno sodbo proti njemu. Kiserjeva je v preteklosti že večkrat spregovorila o tem, kako težko se sooča z izgubo sina. Poudarila je, da žalovanje ni linearen proces in da se bolečina vrača v valovih, ne glede na čas, ki mine.