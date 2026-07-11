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Leto dni po tragični izgubi sina je znova noseča

S.B.
Svet slavnih 0
11. 07. 2026 04.00

Ameriška vplivnica Emilie Kiser je sporočila, da z možem Bradyjem pričakujeta tretjega otroka. Novica prihaja nekaj več kot leto dni po tragični smrti njunega triletnega sina Trigga, ki je maja 2025 umrl po nesreči v domačem bazenu v Arizoni.

emiliy kaser

"Najin angelček nama pošilja še enega," je ob posnetku, na katerem je pokazala prve utrinke nosečnosti, zapisala 27-letnica. Kljub neizmerni sreči pa Emilie Kiser priznava, da tokrat nosečnost spremljajo povsem drugačna čustva kot v preteklosti.

V čustvenem videu na TikToku je povedala, da sta z možem neizmerno hvaležna za novo življenje, obenem pa vsak dan pogrešata sina, ki ga ni več.

"Želim si, da bi bil Trigg tukaj in da bi lahko doživel vse to z nami," je iskreno priznala ter dodala, da se veselje in žalost lahko prepletata hkrati.

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Po tragediji, ki je maja 2025 pretresla številne njene sledilce, je Emilie povsem spremenila odnos do zasebnosti. Deček je po nesreči v domačem bazenu umrl šest dni po hospitalizaciji, družina pa se je po dogodku umaknila iz javnosti. Kasnejša preiskava je primer zaključila kot tragično nesrečo, brez kazenskega pregona.

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Danes priznava, da je bilo okrevanje dolgotrajno in boleče. Veliko oporo je našla v terapiji, ki ji je pomagala predelati izgubo in znova zaupati življenju. Ob tem je povedala tudi, da je sčasoma odpustila možu Bradyju, saj se zaveda, da bi se podobna nesreča lahko zgodila vsakemu staršu.

Nova nosečnost zanjo pomeni predvsem upanje. Hkrati pa poudarja, da prihod novega otroka nikoli ne bo nadomestil sina, ki ga je izgubila.

"To ni nov začetek brez Trigga. On bo vedno del naše družine," je dejala.

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Obenem je sledilcem sporočila, da bo tokrat precej bolj zaščitniška do svoje zasebnosti. Še ni odločena, koliko nosečnosti in pozneje tudi utrinkov z otrokom bo delila na družbenih omrežjih, saj želi najpomembnejše trenutke ohraniti predvsem zase in za svojo družino.

Njena iskrenost je ganila številne sledilce, ki ji pod objavami pošiljajo sporočila podpore in čestitke. Mnogi poudarjajo, da njena zgodba dokazuje, da lahko po nepredstavljivi izgubi znova pridejo tudi trenutki upanja, čeprav bolečina nikoli povsem ne izgine.

Vir: Story.hr

Emilie Kiser izguba otroka nosečnost žalovanje družinska tragedija
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